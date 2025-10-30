El Valencia Basket se lleva un thriller contra Dubai

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket venció (80-78) este jueves al Dubai Basketball para sumar la quinta victoria en ocho jornadas de la Euroliga, un disputado encuentro en el Roig Arena que mantiene a los 'taronja' entre los mejores de la máxima competición continental.

El equipo de Pedro Martínez no se dejó superar por un Dubai que pretendía alcanzar al equipo español en la tabla. Los locales tuvieron que batallar contra los problemas en el rebote defensivo, las pérdidas y un acierto irregular, pero firmaron el quinto triunfo tras un final de suspense hasta el último segundo.

Kameron Taylor (19 puntos) asumió galones y, junto al paso adelante en defensa y la actuación valiente de Jean Montero y Omari Moore tumbaron a un Dubai sustentado por Filip Petrusev (17 puntos), Boogie Ellis (18) y Dwayne Bacon. Con 12 pérdidas al descanso y la falta de acierto sobre todo en el segundo cuarto, el Valencia Basket se fue al vestuario a remolque de un serio Dubai.

Al equipo de Pedro Martínez le faltó colmillo a ambos lados de la cancha, haciendo daño bajo el aro Mfiondu Kabengele en los visitantes igual que los chispazos de Davis Bertans. Con la reanudación, Matt Costello y Brancou Badio mejoraron el porcentaje de tres en los 'taronja', insuficiente para la remontada.

El Valencia se arremangó para frenar el intercambio de golpes y logró desactivar a Petrusev, pero Ellis y, sobre todo, Bacon, mantuvieron vivo al Dubai hasta el final. El buen inicio de último cuarto del Valencia no sirvió para dejar atrás a los emiratíes y el partido se decidió en un bonito intercambio de canastas. Ambos sacaron calidad y Bacon estuvo cerca de ganarlo para los visitantes, pero entre Taylor y Moore la baza 'taronja' fue la que triunfó.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: VALENCIA BASKET, 80 - DUBAI BASKETBALL, 78. (38-41, al descanso).

--EQUIPOS.

VALENCIA BASKET: Montero (7), Moore (15), Taylor (19), Reuvers (3) y Pradilla (5) --quinteto inicial--; Puerto (-), Nogués (-), López-Arostegui (-), Sako (2), Badio (12), Costello (8), Thompson (9).

DUBAI BASKETBALL: Bacon (10), Ellis (18), Wright (7), Kabengele (9) y Petrusev (17) --quinteto inicial--; Abass (-), Anderson (5), Bertans (6), Kamenjas (-), Kondic (6).

--PARCIALES: 23-20, 15-21, 22-23, 20-14.

--ÁRBITROS: Ryzhyk, Dragojevic y Radojkovic. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Roig Arena.