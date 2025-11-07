El Valencia Basket pierde en Kaunas tras ir siempre a remolque

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket ha pedido este viernes por un ajustado 86-77 en su visita al Zalgiris Kaunas durante la jornada 9 de la fase regular de la Euroliga, en un partido saldado con victoria local tras haber liderado el marcador prácticamente todo el tiempo frente a un rival a remolque.

En el Zalgirio Arena, la igualdad imperó en todo el primer cuarto y ambos equipos repartieron su producción ofensiva, hasta cerrarse en un 18-17 que los locales estiraron en el inicio del siguiente periodo. Fue con un triple de Edgaras Ulanovas al que luego se añadieron una canasta de Sylvain Francisco y otro triple de Azuolas Tubelis para poner el 30-24.

No lograba el equipo 'taronja' puntos en transición y se vio abajo por 35-26 tras dos tiros libres de Tubelis. Sin embargo, Jean Montero metió un triple lejano y recibió falta, transformando el libre adicional a 1:05 del descanso. Aunque respondió Maodo Lô con un triple, Matt Costello replicó del mismo modo y a los vestuarios se marcharon con 38-35 en el marcador.

El regreso a la cancha vivió un 'déjà vu', con el Zalgiris intentando irse en el comienzo y con los pupilos de Pedro Martínez respondiendo casi a cada arreón. Las abarrotadas gradas verdes se caldearon por ver que los suyos lideraban con escasos márgenes, frente a un adversario agarrado en ataque a Omari Moore y a Kameron Taylor como escuderos de Montero.

El pabellón entero pidió falta antideportiva de Braxton Key tras un golpe a Tubelis al ir a taponar, con 50-47 a 2:37 para acabar un tercer cuarto de vaivenes y que culminó Lô logrando un triple sobre la mismísima bocina final. 61-58 ganaba el conjunto lituano de cara a los 10 minutos definitivos, pero habiendo bajado su puntería desde el perímetro.

Quizá debido a eso, el Zalgiris apostó más por el juego interior en los albores del cuarto cuarto, yéndose por siete puntos después de un mate de Arnas Butkevicius. Al Valencia le tocó pedir tiempo muerto si quería no desengancharse, lo cual evitaron Taylor con un triple central, luego Neal Sako con un matazo y Darius Thompson con una canasta en suspensión.

También quería ser protagonista Jaime Pradilla en las filas 'taronjas', mientras que en el equipo verde tomó Francisco las riendas ofensivas. Cada acción era vital y el aro escupió un par de triples locales, del propio Francisco y de Lô, si bien el Zalgiris volvió a tener la posesión cuando Pradilla cometió una falta personal en ataque algo rigurosa.

Se resarció el dorsal 4 visitante poniendo el 78-75 con un gancho a tablero, pero a continuación Lô consiguió un triple lateral. Quedaban 38.9 por gastar en el cronómetro y el Valencia malgastó la siguiente posesión con un mal tiro de Montero, una falsa entrada al aro de Taylor, un triple errado por Pradilla desde la esquina y una falta de Costello en el rebote.

Moses Wright, objeto de esa falta, aprovechó su segundo tiro libre y ya el Valencia flojeó. Para colmo, el trío arbitral estimó antideportiva de Montero cuando se elevó para lanzar delante de Francisco, quien con dos tiros libres y una última canasta ató el triunfo de un Zalgiris colíder (balance de 7-2); por su parte, el Valencia luce un registro de 5-4.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ZALGIRIS KAUNAS, 86 - VALENCIA BASKET, 77 (38-35, al descanso).

--EQUIPOS.

ZALGIRIS KAUNAS: Francisco (15), Sirvydis (3), Butkevicius (9), Sleva (8) y Tubelis (11) --quinteto inicial--; Lô (12), Rubstavicius (-), Brazdeikis (9), Birutis (1), Ulanovas (7) y Wright (11).

VALENCIA BASKET: Montero (15), Thompson (4), Taylor (14), Reuvers (4) y Pradilla (15) --quinteto inicial--; Key (3), Nogués (-), Sako (4), De Larrea (-), Costello (7), Moore (11) y Puerto (-).

--PARCIALES: 18-17, 20-18, 23-23 y 25-19.

--ÁRBITROS: Javor, Latisevs y Bissuel. Eliminaron por faltas personales a Reuvers en el Valencia Basket.

--PABELLÓN: Zalgirio Arena.