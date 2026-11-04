El Valencia Basket quiere aprovechar la crisis del Olimpia

El jugador del Valencia Basket TJ Shorts durante el encunetro ante el Olympiacos Pireo de Euroliga 2026-27. - Irina R. H. / AFP7 / Europa Press

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket visita este jueves (20.30 horas) al Armani Olimpia Milán italiano en la décima jornada de la Fase Regular de la Euroliga 2026-2027, en un duelo donde busca encontrar la estabilidad necesaria para seguir en el 'Top 6' ante un combinado italiano necesitado de victorias tras encadenar siete derrotas consecutivas.

El conjunto valenciano afronta su quinto encuentro a domicilio después de que el Barça (98-94) frenara en el Palau Blaugrana su mejor arranque histórico como visitante en esta competición, con tres triunfos seguidos. Por ello, querrá resarcirse y recuperar las buenas sensaciones lejos de casa, además de ganar una regularidad que le permita seguir en el 'Top 6' y cerca del 'Top 4' en una pugna muy igualada de nuevo.

El Valencia Basket volverá a un Unipol Forum que se le ha atragantado en los últimos años ya que pese a que en la temporada pasada consiguiera salir vencedor, fue la primera vez que lo hizo de sus últimas cinco visitas, y además acudirá con las sensibles bajas de Nate Reuvers, Nikola Mirotic y Mouhamadou Gueye.

Para ello, necesitará sobre todo defender bien ya que se mide ante uno de los equipos que peores datos ofensivos ofrece, con 82 puntos de media, y frente al que tratará de imponer su mayor poderío ofensivo, liderado por TJ Shorts, elegido 'MVP' del mes de octubre, y Armoni Brooks, jugador que vuelve a casa, una situación que vive en el lado contrario, Darius Thompson, la pasada campaña jugador 'taronja'.

Los pupilos de Giuseppe Poeta atraviesan un momento complicado en esta Fase Regular, en la que ocupan actualmente la penúltima posición de la clasificación, con un pobre balance de 1-8 como el colista Kosner Baskonia, y después de encadenar siete derrotas seguidas. No gana en la Euroliga desde hace más de un mes, cuando se impuso en casa a la Virtus Bolonia por 87-85, aunque en la doble jornada de la semana pasada dio 'guerra' al Olympiacos y al Panathinaikos. Sus piezas más regulares están más por el interior con jugadores como Moses Wrigth y Alec Peters, más el experimentado escolta Devon Hall.

El entrenador del Valencia Basket, Xavi Albert, advirtió de que el Olimpia Milan es "un rival que no refleja el 100% de lo que son por su posición y sus resultados". "No han sido pocos los partidos que se han resuelto al final, que han tenido opciones hasta prácticamente las últimas posesiones y que se han resuelto muchos en su contra", subrayó en declaraciones facilitadas por el club.

"Es un equipo que físicamente tiene una línea experimentada en la Euroliga, con jugadores totalmente contrastados en la competición, que seguro que se ponen en dificultades en esta línea exterior física y defensiva que tienen. Afrontamos este partido con toda la confianza del trabajo hecho, de las sensaciones de la semana anterior y para poder darle continuidad, pese a las bajas que llevamos arrastrando a nivel del juego interior y que tendremos que compensar", expresó.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

OLIMPIA MILANO: Bolmaro, Hall, Burnell, Cole y Wright --posible quinteto inicial--; Peters, Guduric, Mathews, Thompson, Ricci, Diop, Akele, Flaccadori y Tonut.

VALENCIA BASKET: Shorts, Brooks, Taylor, Sako y Osetkowski --posible quinteto inicial--; Cárdenas, Saint-Supéry, Moore, Puerto, Rivero, Corbalan y Marí.

--ÁRBITROS: Nedovic, Kowalski y Peerandi.

--PABELLÓN: Unipol Forum.

--HORA: 20.30/M+ Baloncesto.