El Valencia Basket quiere imponer su racha ante el crecido Maccabi

El Valencia Basket visita este jueves (20.05 horas) al Maccabi Rapyd Tel Aviv en el Pais Arena de Jerusalén, en la decimoséptima jornada de la Fase Regular de la Euroliga 2025-2026, con el club valenciano en busca de su quinta victoria consecutiva, aunque para ello deberá imponerse al equipo israelí, que ha vencido sus últimos tres compromisos continentales.

Los de Pedro Martínez siguen sorprendiendo a toda Europa con su gran rendimiento en su regreso a la Euroliga. El último triunfo frente al Olympiacos por 92-99 fue una nueva muestra de que el conjunto 'taronja' es candidato a todo y que el segundo puesto que ocupa en la clasificación no es para nada casualidad.

En su visita al Pabellón de la Paz, el Valencia Basket remontó una diferencia que llegó a ser de hasta 13 puntos. El ala-pívot estadounidense Nate Reuvers (21 puntos) se erigió como el gran líder de la remontada, con el club valenciano logrando un increíble parcial de 0-15 que le permitió sumar su undécimo triunfo en la Euroliga.

Cinco de estas victorias han sido de forma consecutiva, venciendo por el camino a rivales de mucha entidad como el Estrella Roja, el Panathinaikos y el Olympiacos. Este gran estado de forma le ha permitido al club 'taronja' alcanzar la segunda posición, a un único triunfo del líder Hapoel Tel Aviv.

Con el objetivo de continuar con esta buena racha, el Valencia Basket visita este jueves al Maccabi Rapyd Tel Aviv. Después de un inicio de temporada muy complicado, el equipo israelí ha enderezado el rumbo con cinco victorias consecutivas, dos en la Super League y tres en la Euroliga, donde con un récord de seis triunfos y diez derrotas está situado en la decimoquinta posición.

El gran artífice de esta buena racha reciente ha sido el escolta estadounidense Lonnie Walker, quien no ha bajado de los 14 puntos en los últimos cinco partidos. Su peor anotación fue en la ajustada victoria del pasado martes frente al Dubai por 95-97, en la que el mejor jugador fue el alero francés Jaylen Hoard con 21 puntos.

Tanto Walker como Hoard serán los dos mayores peligros en la visita del Valencia Basket a Israel, país donde el Maccabi disputará su segundo partido de la temporada, tras volver a jugar dos años después en el triunfo del pasado jueves frente al ASVEL Villeurbanne por 92-84.

El equipo dirigido por Oded Kattash solo contará con la baja del base estadounidense Jeff Dowtin Jr. Mientras que el alero internacional español Xavier López-Arostegui sigue sin estar disponible para los de Pedro Martínez, que buscarán su novena victoria consecutiva entre todas las competiciones en un duelo que promete alta puntuación por el estilo de ambos.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

MACCABI RAPYD TEL AVIV: Clark, Walker, Hoard, Brissett y Sorkin --posible quinteto inicial--; Blatt, Dibartolomeo, Hankins, Leaf, Lundberg, Marcio y Rayman.

VALENCIA BASKET: Thompson, Badio, Taylor, Pradilla y Reuvers --posible quinteto inicial--; Montero, Puerto, De Larrea, Moore, Sako, Costello, Sima, Iroegbu y Nogués.

--ÁRBITROS: Jovcic, Konstantinovs y Giovannetti.

--PABELLÓN: Pais Arena Jerusalem.

--HORA: 20.05/Movistar+.