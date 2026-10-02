El Valencia Basket reacciona en Francia y sigue invicto

Nikola Mirotic con Valencia Basket - Leopold Soglo / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket ha firmado este viernes una espectacular remontada ante el ASVEL Villeurbanne (92-105) en la jornada 3 de la Fase Regular de la Euroliga 2026-27, un partido en el que el equipo 'taronja', que llegó a marchar 18 puntos abajo en el segundo cuarto, reaccionó tras el descanso para mantener el pleno de victorias en la competición continental.

Los de Xavi Albert marcharon a remolque durante casi toda la primera mitad, noqueados por el australiano Patty Mills (26 puntos, 17 de ellos en los dos primeros cuartos) y, sobre todo, por el acierto desde la línea de tres de los de Tony Parker -10 de 15-. Sin embargo, enderezaron el rumbo tras el paso por vestuarios, mucho más atrevidos y encontrando lanzamientos, y consiguieron frenar al exNBA.

Con un excelso Nikola Mirotic (22 puntos), apoyado por TJ Shorts (17) y Nate Reuvers (13), secaron a un rival que, tras anotar 33 tantos en el primer cuarto, se quedó en 31 en toda la segunda parte. De esta manera, los 'taronja' ponen el 3-0 en su casillero, conservando el coliderato, antes de afrontar tres partidos consecutivos en casa en la competición europea.

En el LDLC Arena de Villeurbanne, el intercambio de canastas inicial se terminó con la aparición en pista de Patty Mills, el auténtico protagonista en la primera mitad. El base australiano, que entró con 9-10 en el marcador, inauguró su festival anotador con un triple, el primero de los cuatro conseguidos en otros tantos intentos en los dos primeros cuartos, y tres tiros libres que enviaron a Armoni Brooks al banquillo con dos faltas cuando todavía restaban más de cuatro minutos para la conclusión del primer cuarto (15-10).

Un parcial de 8-0 hizo despegar a los de Tony Parker (23-12), y solo Josep Puerto, con tres tiros de tres en tres posesiones seguidas, impidieron que el conjunto de Xavi Albert quedase prácticamente desahuciado. Sin embargo, Yves Pons y Hugo Besson incrementaban la renta del cuadro francés en los últimos segundos (33-21).

Un 2+1 de TJ Shorts acercaba a los 'taronja' en el arranque del nuevo cuarto (33-24), pero Mills volvió a aparecer para seguir castigando desde el perímetro para poner el +18, la máxima distancia del encuentro (46-28); el norteamericano, que se iría hasta los 17 puntos en los primeros 20 minutos, constituía la principal amenaza de los de Parker.

El 10 de 15 triples -66,7% de acierto- permitía a los franceses mantener su renta, aunque el tirón de los visitantes antes del descanso ayudó a que el partido no muriera tan pronto. El equipo valenciano encontró más la pintura, y con un mejor balance defensivo consiguió reducir la desventaja a 11 antes de marcharse a vestuarios (61-50).

Todo dio un vuelco en la reanudación. Un espectacular 15-3 de salida provocó que Valencia gozase por primera vez desde los primeros minutos de una tímida ventaja (64-65) gracias a una canasta de Nikola Mirotic, que también anotó un triple a falta de cuatro minutos que ponía el +3 y al que respondía, también desde la línea de 6,75, Marc-Owen Fodzo Dada (71-71). En el último minuto, Shorts se encargó de que los 'taronja' encarasen con ventaja el parcial definitivo (77-76).

Nate Reuvers y Mirotic, desde la línea de tiros libres, aumentaron la renta visitante en el comienzo del último cuarto (77-81), mientras Mills se afanaba en evitar que su rival se escapara. Un triple de Dylan Osetkowski puso el +6 a falta de menos de tres minutos para el final (85-91), y Mirotic y Shorts ataron el triunfo. Valencia Basket mantiene el pleno.

--FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ASVEL VILLEURBANNE, 92 - VALENCIA BASKET, 105 (61-50, al descanso).

--EQUIPOS.

ASVEL VILLEURBANNE: Waters (9), Cale (5), Gach (-), Crowder (10) y Bolomboy (6) --quinteto inicial--; Fodzo Dada (5), Mills (26), Massa (-), Lighty (-), Besson (19), Pons (3) y Sestina (9).

VALENCIA BASKET: Shorts (17), Saint-Supéry (-), Taylor (14), Reuvers (13) y Mirotic (22) --quinteto inicial--; Puerto (9), Osetkowski (9), Moore (7), Brooks (5), Sako (5), Corbalán (-) y Rivero (4).

--PARCIALES: 33-21, 28-29, 16-26 y 15-29.

--ÁRBITROS: Olegs Latisevs, Josip Radojkovic y Franko Gracin. Eliminaron a Sestina por faltas personales.

--PABELLÓN: LDLC Arena.