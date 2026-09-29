Los jugadores del Valencia Basket durante un partido - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

Un Valencia Basket de récord se divierte a costa de un flojo Baskonia

El equipo 'taronja' arrolla en el Roig Arena al baskonista por 111-88, su mayor anotación en un partido de Euroliga

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket sumó su segunda victoria en la Fase Regular de la Euroliga 2026-2027 después de imponerse este martes en el Roig Arena sin excesivos problemas por 111-88 a un flojo Kosner Baskonia, arrollado por la mayor intensidad y acierto desde prácticamente el inicio de partido de un equipo 'taronja' que logró la mayor anotación de su historia en un partido de la competición.

El conjunto valenciano no encontró réplica en su baloncesto de ritmo alto y ofensivo con el que deslumbró el año pasado y con el que hizo divertirse a su afición, que vivió una noche plácida ante un rival que parece enganchado en una mala dinámica cuando sale del Fernando Buesa Arena en Europa y que encajó su segunda derrota.

Todos los jugadores locales aportaron, con especial mención para Armoni Brooks (17 puntos, con 4/7 en triple) y TJ Shorts (12 y 10 asistencias), dos de los siete que firmaron dobles dígitos de antoación, mientras que en los visitantes brillaron algo Tadas Sedekerskis (16 puntos con 8/8 en tiro) y Kenneth Faried (15

No hubo demasiado partido en el Roig Arena. El Valencia Basket, seguramente algo dolido por su derrota en el estreno en la Liga Endesa en casa ante el iLERNA Lleida, salió con mucha intensidad y su acierto acabó desestabilizando a un Baskonia que pagó caro sus errores y su poco acierto exterior.

El equipo baskonista trató de contrarrestar el mismo ritmo, y aunque dominó curiosamente el rebote, su lastre en sus últimos partidos, regaló demasiadas pérdidas (10 al descanso, 17 en total) a los locales, que además tuvieron buena puntería desde el triple para romper el encuentro demasiado pronto. Un demoledor parcial de 19-2 hizo pasar de la igualdad inicial (9-8) a un ya claro 28-10 al inicio del segundo periodo para los de Xavi Albert, que cuidaban mucho mejor sus posesiones y que paulatinamente iban cogiendo fuerza bajo los tableros.

Los triples y la velocidad 'taronja' levantaban a la grada y dos consecutivos de Brooks elevaron ya la ventaja en el electrónico a un margen bastante serio. Paolo Galbiati trataba de animar a los suyos, donde no bastaba la energía de Kenneth Faried y el buen tramo final de segundo cuarto de DJ Stewart para llegar con cierta esperanza al paso por los vestuarios (52-33).

Tras el descanso, el Baskonia continuó sin encontrar la regularidad y la fortaleza defensiva para inquietar al campeón de la Liga Endesa, lanzado de inicio por la inspiración de Brooks y la dirección de TJ Shorts. Baskonia mejoraba algo en ataque, con más acierto desde la línea de tres y menos pérdidas, pero en cuanto bajaba, volvía a ver demasiado lejos a los locales en el electrónico.

Así, tras un tercer cuarto con poca defensa por ambos lados (31-27), el choque quedaba prácticamente para sentencia en el Roig Arena (83-60) salvo reacción milagrosa del campeón de la Copa del Rey. Esta ni siquiera hizo atisbo de aparecer y el Valencia Basket pudo superar el centenar de puntos y también su récord de anotación con un triple final, el decimotercero 'taronja' de la noche, de Osetkowski.

FICHA TÉCNICA

--RESULTADO: VALENCIA BASKET, 111 - KOSNER BASKONIA, 88 (52-33, al descanso).

--EQUIPOS.

VALENCIA: Shorts (12), Saint-Supéry (3), Taylor (5), Mirotic (13) y Reuvers (7) --quinteto inicial--; Osetkowski (12), Brooks (17), Corbalán (4), Puerto (13), Moore (10), Rivero (10) y Sako (4).

BASKONIA: Baugh (4), Duarte (9), Stewart (13), Kurucs (-) y Sedekerskis (16) --quinteto inicial--; Simmons (-), Faried (15), Frisch (5), Howard (5), Joksimovic (2), Lawson (13) y Spagnolo (5).

--PARCIALES: 26-10, 26-23, 31-27 y 28-28.

--ÁRBITROS: Belosevic, Lottermoser y Shemmesh. Eliminaron por faltas de Kurucs.

--PABELLÓN: Roig Arena.