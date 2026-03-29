El Valencia Basket recupera el trono de la Copa de la Reina contra el Hozono Global Jairis - FEB

MADRID 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket se proclamó campeón de la Copa de la Reina de baloncesto 2026 después de vencer (70-65) al Hozono Global Jairis en la final celebrada en el Palau d'Esports Catalunya (Tarragona).

El equipo 'taronja', campeón de las tres últimas Ligas, recuperó también su estatus de las mejores en la Copa dos años después. Jairis defendía con buena línea su histórico título del año pasado, hasta que en el tercer cuarto el Valencia reclamó el trono.

Las vigentes campeonas se llevaron el primer asalto al descanso (31-38) con una gran actuación de Alba Prieto en medio de la batalla. Morgan Bertsch y Laura Gil valoraron también alto para el conjunto alcantarillero, pero en el segundo tiempo, la defensa del Valencia subió y también las armas en ataque.

Con seis jugadoras en dobles dígitos de valoración, destacando Khaalia Hillsman, MVP de la Copa, Raquel Carrera y Elena Buenavida, el Valencia Basket ganó la segunda Copa de la Reina de su historia, tras la de 2024, y afianzó ese papel de dominador del baloncesto femenino nacional.