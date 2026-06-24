El Valencia Basket se reequilibra con dos Ligas en cuatro finales

Sergio de Larrea (Valencia Basket) en acción en el partido del Valencia Basket contra el Barça en el Palau Blaugrana en el que ganaron la Liga Endesa 2026 - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket conquistó este miércoles en el Palau Blaugrana la segunda Liga Endesa de su historia al cerrar la final ante el Barça por 3-1 y confirmó que lo que durante años fue una excepción empieza a parecer una costumbre competitiva, pues nueve años después del histórico título de 2017 el conjunto 'taronja' vuelve a tocar el cielo de la acb de la misma mano de Pedro Martínez.

No era una final cualquiera. El Valencia Basket llegaba a Barcelona con la oportunidad de cerrar una serie que había girado por completo tras el golpe inicial recibido en el Roig Arena (112-133, en la prórroga) y respondió primero en casa y, con mucha garra y personalidad, en el Palau Blaugrana para convertirlo en el escenario de su segunda Liga.

El club 'taronja' afrontaba apenas la cuarta final liguera de su historia. La primera, en 2003 y precisamente contra el Barça, terminó con derrota por la vía rápida después de tres palos blaugranas, en el año del doblete histórico con la Euroliga.

También cayó el Valencia Basket en la última final disputada antes de esta, la del pasado curso frente al Real Madrid (0-3). Entre medias apareció el gran precedente de 2017, cuando el equipo dirigido entonces también por Pedro Martínez sorprendió al conjunto blanco y levantó el primer título liguero de la entidad con el mismo balance que el de ahora; 3-1. Ahora llega el segundo.

Y esta vez el contexto parece todavía más sólido. El Valencia Basket cerró la Liga Regular como segundo clasificado con un balance de 25 victorias y 9 derrotas y trasladó esa regularidad al momento decisivo del curso. En el camino hacia el título eliminó sin perder partidos al Surne Bilbao Basket (2-0) en cuartos y al Asisa Joventut (3-0) en semifinales antes de imponerse al Barça en una final cambiante y exigente.

La serie tuvo de todo: una remontada imposible del Barça en el primer partido, una respuesta contundente valenciana en el segundo, el asalto al Palau para recuperar el factor pista y el golpe definitivo para cerrar el campeonato liguero lejos de casa. Y sumarlo a la Supercopa 'taronja' que abrió el curso.

Pero más allá del resultado final, el título deja una sensación de crecimiento estructural. El Valencia Basket ya no aparece como un invitado puntual en la pelea por los títulos. Con el Roig Arena como nueva referencia del proyecto, una plantilla profunda y una identidad reconocible, liderados por el 'MVP' Jean Montero, el club da un paso más para instalarse de forma estable entre los equipos que aspiran a ganar cada temporada.

De aquella Liga de 2017 al campeonato de 2026 hay casi una década de cambios, reconstrucciones y nuevos intentos. Esta vez, sin embargo, el final volvió a ser el mismo: Valencia Basket campeón de la Liga Endesa.