El Valencia Basket restaura su idilio con el Roig Arena

TJ Shorts con el Valencia Basket - Irina R. H. / AFP7 / Europa Press

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket ha superado este martes al Fenerbahçe (86-78) en la octava jornada de la Fase Regular de la Euroliga 2026-2027, un encuentro en el que los de Xavi Albert sufrieron para administrar en el último cuarto la ventaja que atesoraron durante gran parte del choque y en el que frenaron la reacción de los turcos para poner fin a una racha de dos derrotas seguidas en casa en la competición continental.

De la mano de un espectacular TJ Shorts, que cerró el duelo con 23 puntos y 26 de valoración, y con la ayuda de hombres como sus compatriotas estadounidenses Kameron Taylor (16) y Armoni Brooks (16), el conjunto 'taronja' neutralizó en la primera parte a la mejor defensa de la Euroliga, a la que dejó en 25 puntos.

Tras el descanso, mantuvo la iniciativa, pero las dudas de los últimos diez minutos, con los otomanos golpeando desde la línea de tres puntos, le obligaron a reaccionar tras situarse un punto por debajo. Finalmente, sellaron su victoria, la sexta del curso en Europa, para situarse en la segunda posición de la tabla (6-2) con la misma marca que su rival de este martes y solo por detrás de Panathinaikos (7-1).

En un abarrotado Roig Arena, una salida en tromba de los locales, con dos triples y un parcial 8-0, dejó sin anotar durante tres minutos al conjunto otomano. Los de Saras Jasikevicius marcharon a remolque en un primer cuarto en el que Armoni Brooks, también desde la línea de tres, incrementó la renta (19-8), permitiendo a los valencianos cerrar los primeros diez minutos diez puntos arriba (19-9).

Impulsado por sus buenas prestaciones defensivas, Valencia supo suplir su falta de acierto en larga distancia -3 de 15 triples intentados en la primera parte- y su modesto porcentaje en tiros de dos -12 de 28- prestando especial atención a los rebotes -33, 16 de ellos ofensivos, por 19 de su adversario-.

El Fenerbahçe solo logró capturar ocho rebotes bajo el aro rival y su raquítico 2 de 16 en triples le condenó en una primera mitad en la que solo consiguió anotar 25 puntos para marcharse a vestuarios con once puntos de desventaja (36-25). Kameron Taylor, con nueve puntos, se erigía como líder anotador del cuadro 'taronja'.

En la reanudación, los ataques se soltaron por fin y en el intercambio de golpes volvieron a salir victoriosos los de Xavi Albert, que se agarraron a la efectividad de TJ Shorts, que contribuyó a mantener la distancia con sus ocho tantos en el tercer cuarto, y de Nikola Mirotic.

Un triple de Taylor permitió establecer la máxima renta del duelo, un +15, cerca de ecuador del parcial (49-34), y el equipo 'taronja' logró defender para encarar los últimos diez minutos con un buen botín (60-46). Sin embargo, los turcos no habían dicho la última palabra.

Will Clyburn y Wade Baldwin IV mostraron sus intenciones en el arranque del último cuarto para acercar a los suyos a nueve puntos (60-51), y dos tiros seguidos desde la línea de 6,75 del alero estadounidense y de Shavon Shields consiguieron meter el miedo en el cuerpo al Roig Arena (72-69).

Brooks se fue a la línea de tiros libres para tratar de mantener la calma (75-69), pero Clyburn, con un nuevo triple, el quinto de los otomanos en el parcial, dejaba a los de Jasikevicius a solo un punto (75-74). El temor se confirmaba cuando Baldwin, a falta de algo más de dos minutos, anotaba para hacer efectiva la remontada (75-76).

Se iniciaron entonces dos tensos minutos en los que Valencia recuperó la iniciativa desde la línea de personal y gracias a una canasta de Neal Sako. Brooks, con un triple, acabó con las dudas y rescató el triunfo. El viernes, los de Xavi Albert visitarán al Barça en el Palau Blaugrana.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: VALENCIA BASKET, 86 - FENERBAHÇE, 78 (36-25, al descanso).

--EQUIPOS.

VALENCIA BASKET: Shorts (23), Brooks (16), Taylor (16), Osetkowski (4) y Sako (9) --quinteto inicial--; Puerto (-), Cárdenas (-), Moore (-), Gueye (-), Corbalán (2), Mirotic (12) y Rivero (4).

FENERBAHÇE: Forrest (6), Horton-Tucker (5), Shields (18), Key (2) y Bingham (-) --quinteto inicial--; Larkin (4), Baldwin IV (19), Melli (5), Sanli (4), Clyburn (15), Silva (-) y Sargiunas (-).

--PARCIALES: 19-9, 17-16, 24-21 y 26-32.

--ÁRBITROS: Javor, Silva y Giovannetti. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Roig Arena.