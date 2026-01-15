Brancou Badio durante el Estrella Roja-Valencia Basker de la Euroliga 25-26 - Europa Press/Contacto/Marko Dimic

El Valencia Basket reta sin complejos al campeón Fenerbahce

El explosivo ataque 'taronja' visita a la mejor defensa de la Euroliga

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket tendrá una difícil salida para volver a la senda de la victoria y mantenerse en el 'Top 4' de la Fase Regular de la Euroliga 2025-2026 cuando visite este viernes (18.45 horas) al Fenerbahce turco, actual campeón.

El equipo 'taronja' marcha tercer clasificado ya iniciada la segunda vuelta de la máxima competición continental y se mide a un rival directo por estar entre los cuatro primeros clasificados y asegurar el 'factor cancha' en los 'playoffs', al que aventaja en un triunfo, aunque con un partido más en su casillero.

El conjunto que entrena Pedro Martínez brilla en Europa y de hecho ha sido muy valorado en la encuesta de mitad de temporada de la organización a los General Manager de los equipos, aunque no se le sitúa entre los favoritos a la 'Final a Cuatro', donde sí se coloca al defensor del trono que ha ido de menos a más y que en su cancha suele mostrarse muy sólido, con un balance de 8-3.

Los de Sarunas Jasikevicius no arrancaron bien la defensa de su trono y cerraron el mes de octubre con un negativo balance de 3-5 tras caer precisamente de forma seguida en el Roig Arena (94-79) y en el Movistar Arena (84-58), pero desde entonces ha firmado una gran racha de 10-2, cayendo ante el Panathinaikos griego (77-81) y, precisamente en su último partido ante el Dubai BC por 92-81.

El Valencia Basket afronta su segundo duelo consecutivo ante un candidato al título después de perder la semana pasada en su fortín ante el AS Monaco (92-101) en un choque que medía a los dos mejores ataques de la Fase Regular, una derrota de la que no se pudo reponer días después ante el Unicaja en otro revés ante su afición y donde estuvo lejos de sus mejores prestaciones ofensivas (70-76).

Sin embargo, en esta ocasión, el reto para los 'taronja' es la mejor defensa de la competición, claro sello de Jasikevicius, con una media de casi 80 puntos (79,8) y que además tiene la mejor eficiencia defensiva del torneo y el que más baja la eficacia en el lanzamiento de sus rivales, por lo que pondrá a prueba el alegro y atractivo estilo de los de Pedro Martínez.

'Saras' cuenta con bajas importantes para este partido (Scottie Wilbekin, Arturs Zagars, Bonzie Colson o Chris Silva), pero se reforzó en el mercado invernal con el veterano escolta francés Nando de Colo, no tan decisivo como antaño, pero que ayudará a un equipo donde sobresalen, como en el Valencia Basket, 'pequeños' como Wade Baldwin IV y Talen Horton-Tucker, sus mejores anotadores. La batalla reboteadora, entre dos equipos de los mejores en esta faceta, será también clave.

El conjunto valenciano, que el pasado lunes volvió a exhibirse ofensivamente ante el Casademont Zaragoza (115-73), intentará asaltar una cancha donde en su última visita vivió un 'bombardeo' de triples (24) y cayó por 30 puntos (118-88). Nate Reuvers, que se retiró en el últmo choque con un esguince de tobillo izquierdo, es la principal duda.

"Fenerbahçe ahora mismo tiene una dinámica muy buena Y en los últimos meses está jugando con muchísima solidez. Es un equipo que juega muy buen baloncesto, con muy buenos jugadores, y necesitamos prepararnos para un partido de máxima exigencia y para estar en el partido tenemos que jugar muy bien. Su defensa es excelente, pero también tenemos que defender bien, porque no solamente son un equipo bueno defensivamente, sino que también ofensivamente tienen muchísimo talento", advirtió Pedro Martínez.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

FENERBAHCE: Horton-Tucker, Biberovic, Hall, Melli y Birch --posible quinteto inicial-- De Colo, Baldwin IV, Jantunen, Mahmutoglu, Boston Jr, Bacot Jr, Birsen y Eksioglou.

VALENCIA BASKET: Thompson, Badio, Taylor, Pradilla y Sako --posible quinteto inicial--; Puerto, Montero, De Larrea, Nogués, Moore, Key, Costello, López-Arostegui y Reuvers.

--ÁRBITROS: Belosevic, Latisevs y Kowalski.

--PABELLÓN: Ulker Sports and Event Hall.

--HORA: 18.45/Movistar+ Deports 2.