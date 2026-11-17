Archivo - Armoni Brooks durante un partido del Valencia Basket - Irina R. H. / AFP7 / Europa Press - Archivo

El Valencia Basket sabe ganar 'en el barro'

El conjunto 'taronja' se impone 64-76 al Partizan en un partido trabado y se mantiene en cabeza de la Euroliga

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket sigue con su buen inicio en la Fase Regular de la Euroliga 2026-2027 y sumó su novena victoria, la quinta lejos del Roig Arena, al imponerse este martes por 64-76 en su visita al Partizan Belgrado serbio, en un partido donde supo sobreponerse a su falta de acierto y ritmo ofensivo más habituales para seguir al frente de la clasificación.

Acostumbrado a superar los 90 puntos y con las credenciales de segundo mejor ataque de la máxima competición continental, el conjunto de Xavi Albert tuvo que demostrar que también es capaz de ganar en otro tipo de escenarios como el que le planteó el equipo de Joan Peñarroya, que no le dejó jugar cómodo en ningún momento y le redujo a su peor anotación de la temporada.

Pero eso no le bastó a los locales para batir a los 'taronja', que fueron casi siempre por delante en el marcador, pero que no lograron romper el partido hasta el tramo final. El Valencia Basket sacó partido a su mejor puntería desde el triple (10/24) y que dominó los tableros, con 43 rebotes, 19 ofensivos, por los 33 de un Partizan, que además estuvo negado desde el tiro de tres (5/30).

Con todo, el equipo de Belgrado dejó claras sus intenciones desde el salto inicial y su deseo de frenar el alto ritmo ataque del Valencia Basket, pero este replicó con mucha intensidad en defensa para neutralizar el local. Sin embargo, los 'taronja' no encontraron el acierto ofensivo en estático y su poderío reboteador en el aro rival, quedaba empañado por las pérdidas.

Con estos ingredientes, el primer cuarto se movió dentro de los errores de ambos equipos, con el visitante llevando la iniciativa pese a sus malos porcentajes y llegando a tener una máxima de 11-16 antes del final de los diez minutos iniciales (13-16).

Las cosas cambiaron algo tras la pequeña pausa para ajustar cosas, sobre todo lo referente a la puntería. El primero en lograron fue el campeón de la Liga Endesa, que encontró su momento en ataque precisamente desde el triple. Tres seguidos, de Brooks, Taylor y Osetkowski, provocaron el primer despegue serio (17-27) en la 'caldera' de Belgrado.

Taylor embocó un cuarto triple para acotar el atisbo de reacción de un Partizan que también empezó a anotar desde fuera y que encontró en la energía de Jekiri la forma de recuperar terreno con un parcial de 8-0 (32-32). El pívot y la rachas de Carlik Jones (11 puntos) llegaron a poner por delante a los locales, pero un '2+1' de TJ Shorts dejó a los suyos por delante al descanso (34-36).

SHORTS Y BROOKS ASEGURAN EL TRIUNFO

Los errores volvieron a la salida de los vestuarios. El Valencia Basket no fue capaz de ver aro en los primeros cuatro minutos, una sequía rota por una acrobática penetración de Saint-Supéry y que apenas pudo aprovechar el equipo de Joan Peñarroya, también negado en ataque y en ese espacio de tiempo sólo pudo anotar cuatro tiros libres para tener una mínima delantera (38-36).

Un triple de Puerto volvió a despegar a los 'taronja' (38-44), pero Partizan, desde el tiro libre y con sólo tres canastas en juego, una de ellas de Stevens sobre la bocina, resistió para atisbar unos diez minutos finales de alta intensidad en el Belgrado Arena (51-52).

Dos canastas de Brooks dieron nuevo oxígeno a los visitantes y un buen parcial de 0-8 (51-60) con un Partizan que seguía sin encontrar el tino desde el triple y que ya no podría inquietar más en el resto del encuentro ante el mayor acierto de su rival.

Así, Puerto atinó con otro triple para poner la victoria más cerca (54-65), aunque todavía con más de cuatro minutos de partido. Un fulgurante 5-0 local apretó algo las cosas y Vildoza tuvo un triple para haber hecho crecerse a su afición. Shorts calmó los ánimos y Brooks silenció la cancha serbio con un lejano triple para vivir un final cómodo.

FICHA TÉCNICA

--RESULTADO: PARTIZAN BELGRADO, 64 - VALENCIA BASKET, 76 (34-36, al descanso)

--EQUIPOS.

PARTIZAN BELGRADO: Jones (21), Pajola (3), Marinkovic (10), Franks (10) y Jekiri (9)-- quinteto inicial-- Reeves (-), Stevens (6), Lakic (-), Vildoza (3), Tanaskovic (2) y Silva.

VALENCIA BASKET: Shorts (12), Saint-Supéry (4), Taylor (15), Osetkowski (3) y Sako (-) --quinteto inicial--; Cárdenas (5), Brooks (15), Moore (2), Puerto (9), Gueye (-), Corbalán (2) y Rivero (9).

--PARCIALES: 13-16, 21-20, 17-16 y 13-24.

--ÁRBITROS: Lottermoser, Sukys y Thepenier.

--PABELLÓN: Belgrade Arena.

HORA: 20.45/M+ Baloncesto.