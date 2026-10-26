El jugador del Valencia Basket Neal Sako en el partido contra el Kosner Baskonia de la Liga Endesa. - German Vidal / Zuma Press / Europa Press

El Valencia Basket tiene otro test ante el Fenerbahçe

El conjunto 'taronja' y el turco se enfrentan en Euroliga con choque de estilos y con el objetivo de seguir en la parte alta

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket recibe este martes (20.30 horas) al Fenerbahçe turco en la octava jornada de la Fase Regular de la Euroliga 2026-2027, en un duelo de máxima exigencia en el que tanto los 'taronja', terceros en la clasificación, como los turcos, segundos, tendrán el objetivo de seguir en la terna por el 'Top 4'.

El Roig Arena será el escenario de un duelo exigente para el conjunto dirigido por Xavi Albert, que, pese a ser el equipo más anotador de la competición, con 99,1 puntos por choque, deberá hacer frente a la sólida defensa del Fenerbahçe, quien se ha convertido la que menos puntos concede en la Euroliga con 72,5 por encuentro, y la que más tapones coloca, con cuatro por partido. Así, el combinado que mejor explote sus virtudes tendrá más opciones de mantenerse al acecho del Panathinaikos, líder actual de la Fase Regular.

Sin embargo, pese a encadenar tres victorias consecutivas, dos en la Liga Endesa ante el UCAM Murcia (116-93) y el Kosner Baskonia (84-75), y una en la Euroliga ante el Paris Basketball (93-104), el Valencia Basket, que tendrá visita al Palau Blaugrana el viernes, buscará reencontrarse con la victoria ante su público en la máxima competición europea, después de sufrir dos derrotas seguidas contra el Olympiacos griego (97-102), en un encuentro en el que desperdició una amplia ventaja y que acabó cediendo en la prórroga, y Maccabi Tel Aviv (88-91).

Enfrente estará un Fenerbahçe, serio aspirante un año más a estar en la 'Final a Cuatro' y que ha tenido un inicio de temporada muy firme que tendrá que ratificar en esta doble jornada semanal en España que cerrará con otro duelo de máxima exigencia en el Movistar Arena ante el Real Madrid.

El conjunto que entrena Sarunas Jasikevicius viene de derrotar en la anterior fecha al Olympiacos griego a domicilio (61-64), buena muestra de una fortaleza y su nivel competitivo que sólo ha sabido resquebrajar el Panathinaikos griego, que fue capaz de hacerlo daño en su dura y física defensa con un claro 92-74.

El juego colectivo 'taronja', liderado por un entonado TJ Shorts, que viene de firmar el 'MVP' compartido de la anterior jornada, tratará de contrarrestar un Fenerbahce que no es tan poderoso en la anotación (80,7 puntos por partido) y que tiene balance negativo con el Valencia Basket en la Euroliga, con 9-7 para el conjunto valenciano, que se ha impuesto en los últimos cuatro choque como local, con claro triunfo el año pasado en el Roig Arena por 94-79.

Del ambiente del feudo de la capital del Turia sabe bastante el pívot visitante Braxton Key, que regresará a la que fue su casa en la temporada pasada, y pieza de un equipo turco que tiene también mucho poderío en sus 'pequeños' con figuras como Shane Larkin o Wade Baldwin IV, además de otros jugadores conocidos como Will Clyburn o Shavon Shields.

Xavi Albert, entrenador del Valencia Basket, advirtió del "alto nivel defensivo" del Fenerbahçe y de su experiencia. "Creo que tienen jugadores que claramente dominan y conocen la competición y que dominan especialmente todas las situaciones defensivas, dónde son un referente en esta defensa de cambios", apuntó.

"Hay cosas en las que tenemos una clara mejora respecto al partido de Baskonia en las que Fenerbahçe nos exigirá el nivel máximo como es esta defensa sólida de mucha rotación entre sus interiores y exteriores", expresó en declaraciones facilitadas por el club valenciano el técnico, que no podrá contar por lesión con el pívot Nate Reuvers.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

VALENCIA BASKET: Shorts, Corbalán, Taylor, Osetkowski y Sako --posible quinteto inicial--; Brooks, Puerto, Saint-Supéry, Cárdenas, Moore, Rivero, Mirotic, Gueye y Marí.

FENERBAHÇE: Forrest, Horton-Tucker, Shields, Key y Sanli --posible quinteto inicial--; Baldwin IV, Bingham, Clyburn, Larkin, Melli, Silva y Sargiunas.

--ÁRBITROS: Javor, Silva y Giovannetti.

--PABELLÓN: Roig Arena.

--HORA: 20.30/M+ Vamos.