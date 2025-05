Víctor Claver: "Es difícil revalidar el Eurobasket, pero la selección siempre va a competir"

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

El exjugador español Víctor Claver considera "difícil" que la selección pueda renovar este verano el título de campeón en el Eurobasket, aunque tiene claro que "siempre va a competir" sin tener en cuenta quien forme el equipo y por el "extra" de anteponer el colectivo a lo individual.

"Es difícil (revalidar el título). Creo que la Federación está haciendo un buen trabajo, pero hay muy buenos equipos. Hay jugadores con experiencia en grandes torneos como pasó hace dos años y entonces se dio la sorpresa", remarcó Claver en unas declaraciones facilitadas este jueves por el departamento de prensa de la 'ESC American School', en cuyo lúdico 'ESC Day' de este fin de semana va a participar.

Además, el valenciano recuerda que el combinado nacional "destaca de todos modos por ser siempre un equipo y eso es un extra" y que también hay que "contar con Sergio Scariolo". "Tiene más experiencia que nadie, sabe preparar el equipo y usar las piezas. La selección siempre va a competir, tenga mejores o peores jugadores", aseguró.

Claver también habla de "un día para olvidar" con la eliminación del Barça, uno de sus exequipos, en la Euroliga en los cuartos de final, aunque cree que "tiene mucho mérito llegando a este quinto partido y teniendo un tiro para ganar con todo lo que han sufrido este año". "Han hecho un gran esfuerzo y hay que reconocérselo", admitió.

El doble medallista olímpico y campeón del mundo elude comparar al conjunto catalán con el Real Madrid, que tampoco accedió a una 'Final a Cuatro' en la que su favorito está entre el Olympiacos y el Panathinaikos griego, a los que ve "un escalón por encima". "Me gustaría ver una final griega que tendría seguro además un ambientazo tremendo", pidió.

A nivel nacional, Claver opina que el título de la Liga Endesa está "muy abierto". "Unicaja viene de ganar la Copa y el Real Madrid y el Barça siempre aspiran a estar ahí, por eso la ACB es la mejor competición europea después de la Euroliga y cualquiera te puede dar un susto", subrayó.

"A ver como llegan Real Madrid y Barça después de la Euroliga, no creo que sea tan fácil pensar en una final entre estos dos. No me mojo, pero me gustaría ver al Valencia Basket en la final, ya que no pudieron ganar la Eurocup", deseó sobre el equipo en el que se formó.

Finalmente, preguntado por la NBA, no esconde que el fichaje de "un superclase" como el base esloveno Luka Doncic por Los Angeles Lakers es un acierto de la franquicia angelina. "Me parece el futuro de los Lakers y sobre el que tienen que construir el equipo los próximos años. A ver cuánto dura LeBron (James) para ver si pueden ganar el anillo juntos", recalcó.

Víctor Claver estará este sábado 10 de mayo en el 'ESC Day', una jornada abierta y gratuita para chicos de entre 11 y 17 años en el 'ESC America School' de la localidad madrileña de Villaviciosa de Odón, en el que todos aquellos que se inscriban podrán entrenar junto al valenciano o, en este caso en fútbol, con el excentrocampista hispano-brasileño Marcos Senna. Además, todos los participantes optarán a ayudas para estudiar en este centro que aplica el modelo de enseñanza estadounidense adaptado a la práctica deportiva.

"Todo lo que sea colaborar y fomentar tanto los estudios como la formación o educación es clave para el desarrollo de cualquiera, incluidos por supuesto los deportistas que no están al margen y si es una edad temprana mucho mejor", explicó al respecto Claver.

Para el exjugador, "poder seguir el modelo americano aquí en España ayuda mucho porque te permite compaginar estudios y deporte sin renunciar a nada". "Es una ventaja que ofrecen en ESC American School", apuntó.

"Yo tuve suerte, al vivir con mis padres y tener muy cerca mi colegio y las instalaciones de Valencia Basket, de compaginar sin problemas deportes y estudios, pero no todo el mundo tiene esa suerte, de tener los estudios y un club tan grande cerca de casa, así que si tienes, como pasa en el ESC American School, una residencia que te lo permite, es genial", sentenció.