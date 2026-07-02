Willy Hernangómez: "Es una quinta increíble la que tenemos"

Willy Hernangómez, durante un partido. - Angel Perez Meca / AFP7 / Europa Press

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pívot internacional español Willy Hernangómez ha asegurado que "es una quinta increíble" la que forman Hugo González, Mario Saint-Supéry y compañía, guiando ya triunfos de la selección nacional, como el logrado este jueves por 109-81 frente a la selección de Dinamarca en la fase clasificatoria para la próxima Copa Mundial de la FIBA.

"Creo que es una quinta increíble la que tenemos, la que estamos formando en este vestuario. Sobre todo con gente que no ha podido venir a esta ventana, pero que son parte de 'La Familia'. Aquí la fuerza reside en el grupo, reside en el equipo", afirmó Hernangómez tras ese partido en la zona mixta de la madrileña Caja Mágica.

"Todos jugamos por una misma cosa, creo que nos estamos ayudando, lo estamos pasando bien y que eso se nota. Ese es el camino que hay que seguir, es el camino de 'La Familia'", añadió el ya exjugador del FC Barcelona, y que contra los daneses no tuvo su mejor actuación.

"Un partido en el que hemos luchado, hemos trabajado duro, que no es fácil. Llevamos trabajado muy duro estos dos días, son pocos días para preparar estos partidos y muy orgullosos del esfuerzo del equipo. Creo que sobre todo lo hemos pasado bien, hemos disfrutado, se nos ha visto en la pista y hemos conseguido una victoria muy importante. Y ahora ya focalizados en el siguiente partido contra Georgia", recalcó.

No en vano, de cara a la segunda fase clasificatoria, el combinado español se vio beneficiado por los recientes resultados de Georgia y de Grecia. "Más motivo aún para seguir trabajando duro. Ahora a descansar bien. Mañana tenemos un viaje largo a Tbilisi y va a ser un rival durísimo. Así que, bueno, vamos a ver cómo va", agregó Hernangómez.

"Al principio cogiendo sensaciones, entrando en partido. He hecho unas faltas rápidas que no me ha dado tiempo a seguir en ritmo. Pero feliz, he disfrutado mucho. La verdad es que he intentado involucrarme con los compañeros. Los compañeros me han ayudado muchísimo. Y Chus, todos los entrenadores, que me están dando confianza no solo hoy, sino en todos los entrenamientos. Así que he disfrutado, la verdad", apuntó.

Por último, volvió a hablar sobre los más jóvenes de 'La Familia'. "Muy bien. Están trabajando muchísimo, vienen de tener unas temporadas muy buenas. Así que solo que sigan trabajando, que son nuestro futuro, con paciencia y con sacrificio. Pero sin duda, muy felices por ellos porque, aparte, nos están ayudando muchísimo. No es que haya gente muy joven o nueva, sino que todos estamos por lo mismo, nos ayudamos. Sobre todo que seamos positivos y que el grupo sea importante", concluyó.