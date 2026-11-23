Willy Hernangómez pugna por un balón con Héctor Alderete en el entrenamiento de la selección - ALBERTO NEVADO

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pívot de la selección española de baloncesto Willy Hernangómez no esconde que les toca afronta "una ventana un poco diferente" para los importantes partidos ante Montenegro y Grecia de clasificación para la Copa del Mundo de Catar del año que viene, y remarcó centrarse primero en el duelo ante el combinado balcánico.

"Yo creo que es un poco diferente esta ventana, pero a la vez creo que los jugadores que se van a incorporar en los próximos días ya han estado en ventanas anteriores y saben cómo trabaja Chus y cómo trabajamos, saben el modelo, la forma en la que jugamos", indicó Willy Hernangómez a los medios tras el entrenamiento del equipo en Guadalajara.

Por ello, el capitán les pide que "una vez que acaben sus partidos martes y miércoles, que estén cien por cien enfocados en las ventanas" porque necesitan "a todos preparados". "Y que sepan que estamos trabajando y que cuando se unan vamos a seguir sumando", añadió el jugador del Unicaja.

Sobre los partidos ante Montenegro, este jueves a domicilio, y ante Grecia, el domingo en Santiago de Compostela, en los que España se juega muchas de sus opciones de estar en la Copa del Mundo de 2027, Hernangómez se centra en "pensar en el jueves" y "en un partido muy difícil en Montenegro". "Sólo vamos a estar centrados en trabajar, en competir y en primero ganar ese partido", advirtió.

"Después, sabemos que viene Grecia, pero sabemos también que es una cosa muy buena que jugamos en casa, en Galicia. Creo que quedan muy 'poquitas' entradas, así que con la gente, con su esfuerzo, con sus ánimos, y con nosotros que vamos a dejar todo, es una oportunidad de poder conseguir ese objetivo. Vamos a ir a por Montenegro, vamos a darlo todo, primero centrarnos en ellos y después mirar el siguiente", sostuvo Hernangómez.