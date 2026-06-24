Xavi Pascual: "Nuestra realidad era una y se ha demostrado"

El entrenador del Barça, Xavi Pascual, en su último partido como técnico blaugrana - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça, Xavi Pascual, felicitó al Valencia Basket tras perder la final de la Liga Endesa y aseguró que el conjunto 'taronja' ha sido un campeón "totalmente merecido", al tiempo que defendió el trabajo realizado por su equipo en una temporada que calificó como muy complicada desde su llegada y que termina con esta derrota en el cuarto partido.

"Felicitar al Valencia Basket. Es un título totalmente merecido. Han hecho el mejor baloncesto de Europa esta temporada, han sabido reforzarse muy bien y tienen un gran entrenador. Han hecho una final extraordinaria", valoró en rueda de prensa.

Pascual destacó además el mérito del rival por conquistar el título pese a las ausencias y puso en valor el nivel mostrado por el equipo de Pedro Martínez. "Hoy no estaban Sima, Thompson ni López-Arostegui y aun así han competido de forma extraordinaria. Nosotros hemos ido al límite de nuestra parte y las opciones de ganar pasaban mucho por el partido del lunes. Aquella derrota fue un golpe muy duro".

Sobre el encuentro definitivo en el Palau, reconoció que el Barça perdió el control cuando quedó por detrás en el marcador. "Cuando nos hemos visto abajo hemos tirado de corazón, pero hemos perdido la cabeza ante un rival que ha jugado mejor que nosotros".

El técnico blaugrana defendió igualmente el recorrido del equipo desde su llegada al banquillo y recordó el contexto que encontró durante el curso. "Queríamos acabar mejor, sin duda, pero hemos llegado a jugar una final que casi nadie esperaba. La temporada empezó muy complicada, llegamos en una situación difícil en Liga, en la Copa no tuvimos suerte y en Europa no entramos en 'playoff'. En el tramo final hemos vuelto a competir al límite de nuestras posibilidades".

En ese sentido, dejó una de las reflexiones más contundentes de su comparecencia. "La realidad que hemos ido explicando durante toda la temporada era una y se ha demostrado. Hemos intentado llevar al equipo al límite de las posibilidades que tenía, pero era muy difícil. Para ganar esta final necesitábamos que el rival no estuviera tan bien y el Valencia ha estado extraordinario".

En una comparecencia marcada por el tono de despedida, evitó profundizar sobre el futuro de la sección pero sí lanzó un mensaje claro sobre su etapa. "He dado la vida por este club, al límite de mis posibilidades. Todo lo que dependía de mí lo he hecho lo mejor posible. Lo que no dependía de mí, que cada uno asuma responsabilidades si cree que debe asumirlas".

Pascual aseguró que se queda con haber llevado al grupo "al límite" y reivindicó haber alcanzado una final pese al contexto deportivo. "Intento mirar siempre el vaso medio lleno. El guion de la temporada empieza y acaba mal porque no ganamos, pero podría haber sido peor de no haber jugado esta final".

También comparó el potencial de ambos finalistas y reconoció la superioridad del campeón. "El rival es superior a nosotros en plantilla, en físico y ha sabido reforzarse muy bien durante el año. Nosotros no hemos estado al nivel necesario en ninguna de las facetas que hacen falta para ganar una Liga Endesa".

Preguntado por el futuro de la sección, evitó entrar en decisiones institucionales pero dejó otra reflexión significativa. "He intentado liderar y ordenar la sección de la mejor manera posible para que todos estuviéramos en la misma página. Hay muchos males endémicos; vosotros escribís de algunas cosas y otras personas tendrán que hablar de otras que van más allá del entrenador".

Finalmente, tuvo palabras de agradecimiento para la afición blaugrana. "No hay palabras para agradecer lo que nos han dado. Lo del lunes, pese a perder, fue increíble. El mayor honor que existe para mí es ser entrenador del Barça y haber podido volver a cumplir ese sueño".