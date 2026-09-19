Xavier Albert: "En la situación de cara o cruz ha caído cruz"

El entrenador del Valencia Basket, Xavier Albert, en el partido contra el Barça en la Supercopa Endesa 2026 de Badalona - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BADALONA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Valencia Basket, Xavier Albert, lamentó la ajustada eliminación de su equipo en las semifinales de la Supercopa Endesa tras caer ante el Barça (86-87) en el Olímpic de Badalona, señalando que la falta de control en el rebote defensivo y los apuros ante la defensa de cambios del conjunto azulgrana condicionaron a los suyos en un final resuelto "a cara o cruz".

"Ha sido un partido que ha tenido diferentes tramos. Nos ha costado mucho encontrar soluciones contra el cambio, especialmente en la primera parte", analizó Albert en rueda de prensa.

El preparador 'taronja' apuntó directamente al trabajo bajo los aros como el factor decisivo del choque: "Sabíamos los riesgos que tomábamos con el hándicap que teníamos en el interior, pero no lo hemos podido solventar controlando el rebote defensivo. Capturar 14 rebotes menos que el rival nos ha condicionado mucho, porque para nosotros es algo básico poder aprovechar las situaciones de ataque y de juego dinámico".

Pese a verse contra las cuerdas tras la reanudación, el técnico valenciano destacó la capacidad de resistencia de sus jugadores para apretar el marcador en el último suspiro. "En la segunda parte, las dudas y la frustración han hecho tambalear al equipo, pero lo positivo es que hemos encontrado la manera de volver. Al final, la situación de cara o cruz ha caído cruz y no hemos podido conseguir el resultado que queríamos", reconoció.

Cuestionado por la propuesta futbolística y la identidad que busca implantar en el banquillo, Albert subrayó que la capacidad de reacción mostrada ante el Barça marca el camino a seguir. "Me han preguntado mucho por el tema del estilo y del juego del Valencia, y se tiende a pensar en situaciones de choque. Lo primero que quiero ver es ser un equipo que luche junto, que vuelva a los partidos y que sea competitivo. Lo hemos hecho al final y esa es la parte positiva", aseveró.

"Aun así, muchas cosas no han tenido la fluidez que queríamos. Ahí tenemos un claro margen de mejora, especialmente en la cohesión de grupo", concluyó el entrenador del Valencia Basket.