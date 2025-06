Xevi Pujol deja el BAXI Manresa y firma como secretario técnico del Baskonia

MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El hasta ahora director deportivo del BAXI Manresa, Xevi Pujol, abandona el club catalán para recalar en el Baskonia como nuevo secretario técnico, ha confirmado este viernes el club vasco, solo tres semanas después de que el dirigente renovase su vinculación con la entidad manresana tres temporadas más.

Pujol, de 35 años, se compromete con el club vitoriano hasta 2028, tomando el relevo de Alfredo Salazar, que, según informa Baskonia, continuará trabajando "dentro de la estructura deportiva" de la entidad. De esta manera, el dirigente catalán comienza a trabajar en la configuración deportiva de la temporada 2025-26.

El manresano, que empezó a colaborar con el staff técnico del BAXI Manresa en el curso 2011-12, se incorporó como profesional del club en la temporada 2014-15 como entrenador asistente de Pedro Martínez. Después de seis temporadas como técnico, empezó su etapa de director deportivo en la temporada 2020-21, y justo el pasado 20 de mayo había renovado tres temporadas como máximo responsable técnico de la entidad.

Con él como máximo responsable deportivo, el BAXI Manresa logró, aparte de la permanencia en la Liga Endesa, disputar una final de Basketball Champions League, tres fases finales de la Copa del Rey, dos 'Playoffs' y el título de la Liga Catalana ACB de 2021.

Pujol ofreció explicaciones sobre su decisión este viernes. "Los últimos días han sido un poco intensos (...) Entré aquí muy joven, he priorizado siempre al club por encima de cualquier otra cosa, y eso me ha hecho ganar muchas cosas y perder otras. He intentado actuar con mucha honestidad y pasión. He defendido los intereses del club siempre frente todos", manifestó en rueda de prensa.

También dio las gracias a los directivos de BAXI Manresa por su "reacción" a su decisión, felicitándole por el paso que ha decidido dar. "Hace un mes estaba convencido de que estaría aquí mucho más tiempo. Y si había una mínima posibilidad de que pasara algo y no fuera así, ha pasado. Es una decisión puramente deportiva. Lo que me han explicado me ha encajado mucho, lo he valorado, le he dado vueltas. Tomo la decisión con un convencimiento máximo, teniendo en cuenta que para mí no es un paso fácil y que dejo muchas cosas: mi casa, mi zona de confort y gente que confía mucho en mí", subrayó.

"Me voy por un proyecto deportivo que creo que me puede ayudar, me puede seguir enseñando muchas cosas a nivel profesional para aprender, para seguir creciendo, que es la finalidad de todo profesional. Estoy muy contento de haber formado parte de este club y siempre podréis contar conmigo para lo que sea. Espero que los que se quedan trabajen muy bien para que yo pueda volver algún día", concluyó.