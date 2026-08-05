Yannick Kraag seguirá en el Joventut cedido por el Dubai Basketball

Archivo - El alero neerlandés Yannick Kraag, con el Asisa Joventut Badalona. - Europa Press/Contacto/David Ramirez - Archivo

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alero neerlandés Yannick Kraag disputará la temporada 2026-27 en el Asisa Joventut, tras el acuerdo entre el equipo de Badalona y el Dubai Basketball, club al que el jugador se vinculó primero al hacer uso de su cláusula de rescisión.

"El Asisa Joventut informa que Yannick Kraag ha hecho uso de su cláusula de rescisión, lo que ha permitido al jugador vincularse al Dubai Basketball. Posteriormente, las tres partes han llegado a un acuerdo para que el jugador neerlandés siga defendiendo la camiseta del Asisa Joventut durante la presente temporada en calidad de cedido", informó el comunicado.

El club catalán reveló que "la voluntad" del jugador ha sido "determinante para alcanzar ese acuerdo". "El jugador ha expresado su deseo de continuar en Badalona, donde considera que dispone del entorno adecuado para seguir creciendo como jugador y seguir desarrollando su potencial dentro del proyecto verdinegro", expresó la nota de prensa,

El alero neerlandés, de 23 años y 2,02 metros, llegó al Joventut en 2019 y desde entonces "ha ido creciendo hasta consolidarse en el primer equipo". En la temporada 2025-26, disputó 40 encuentros de la Liga Endesa, en los que promedió 54, puntos, 4,8 rebotes y 0,9 asistencias.

El Joventut anuncia la continuidad de un jugador que aportará "talento, energía y trabajo" a la plantilla de la 'Penya'. "El Joventut agradece la predisposición de todas las partes implicadas para hacer posible este acuerdo y valora muy positivamente la continuidad de Yannick Kraag en Badalona", concluyó el comunicado.