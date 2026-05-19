Yannis Morin refuerza al Asisa Joventut hasta final de temporada

Archivo - El jugador francés Yannis Morin en su etapa en el La Laguna Tenerife en un partido contra el Joventut Badalona - DAVID GRAU LLINARES/ACB PHOTO - Archivo

BARCELONA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Club Joventut Badalona anunció este martes el fichaje del pívot francés Yannis Morin hasta el próximo 30 de junio de 2026, en una incorporación con la que el conjunto verdinegro busca "dar un salto de calidad" en el tramo decisivo de la temporada en la Liga Endesa.

El jugador, de 32 años y 2,08 metros de altura, llega procedente del Tomaya Grouses japonés, equipo con el que ha firmado esta temporada unos promedios de 14,6 puntos, 7,4 rebotes y 16,5 créditos de valoración por encuentro.

La 'Penya' destacó del interior francés su energía y capacidad física, así como sus recursos ofensivos cerca del aro, su tiro de media distancia y su visión de juego. Además, el club resaltó su agresividad defensiva, su envergadura y su facilidad para el rebote, aspectos con los que esperan reforzar al equipo en este final de curso.

Formado en el INSEP francés, Morin inició su carrera profesional en el Cholet Basket y posteriormente pasó por varios equipos del baloncesto francés, además de vivir una experiencia en los Oklahoma City Blue de la G League durante la temporada 2017-18, franquicia vinculada a los Oklahoma City Thunder de la NBA.

El nuevo jugador verdinegro ya conoce la Liga Endesa tras disputar los 'playoffs' con el UCAM Murcia CB en la temporada 2023-24, donde ayudó al conjunto murciano a alcanzar la final de la ACB, y tras cerrar el pasado curso en CB Canarias, contribuyendo a la clasificación del equipo tinerfeño para las semifinales.

Según informó el Joventut, Morin ya ha viajado con el equipo a Tenerife y podría debutar este miércoles si llega a tiempo el transfer internacional desde Japón.