El Zaragoza logra calma ante el Lleida y el Tenerife descabalga al Girona en la zona alta de la Liga Endesa

Archivo - Joaquín Rodríguez, en un partido con el Casademont Zaragoza. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Casademont Zaragoza ha ganado por 107-91 al Hiopos Lleida en la 26ª jornada de la Liga Endesa, durante un sábado que también ha vivido los triunfos del MoraBanc Andorra por un ajustado 97-99 contra el Río Breogán y de La Laguna Tenerife por 97-94 frente al Bàsquet Girona.

En el Pabellón Príncipe Felipe, los locales amagaron con escapar en el marcador desde el inicio, pero no fue hasta poco antes del descanso cuando dieron ese arreón (58-46) tras un triple de Marco Spissu. Aunque el paso por vestuarios apenas cambió la dinámica, en el cuarto cuarto se acercaron los visitantes (83-76) gracias a los aciertos de Melvin Ejim.

Sin embargo, en ese instante coló un triple Santi Yusta que volvió a animar al Zaragoza, gestionando bien su renta hasta la conclusión. Eso sirvió a los maños para ponerse con un balance de 8-19, habiendo jugado un partido más que la mayoría de equipos. Por su parte, el Lleida tiene un balance de 9-17 y tampoco puede despistarse con respecto al descenso.

De ese peligro quiere escapar el Andorra, cuyo triunfo 'in extremis' en el Pazo dos Deportes de Lugo le dio oxígeno. El equipo del Principado mantuvo el tipo durante los dos primeros cuartos y no se rindió pese a ir 13 puntos abajo durante el tercero, limando esa distancia poco a poco hasta culminar su remontada en el desenlace con dos triples de órdago.

Uno fue obra de Shannon Evans y el otro de Aaron Best, dejando escaso margen en el reloj para que Francis Alonso intentase el milagro con un triple que sobre la bocina la hizo la 'corbata'. Esa derrota dejó a los lucenses con un balance de 10-16 en la mitad de la tabla, mientras que los andorranos se ubicaron con un registro de 7-19 en la 17ª posición.

Por último, en la lucha por entrar en los 'playoffs', el Tenerife se adjudicó un duelo directo. Eso sí, le costó sudores abrochar el triunfo porque comandó el marcador casi todo el tiempo y, aun así, en el cuarto periodo vio acercarse a su oponente. Tras un carrusel de tiros libres en el que brillaron los tinerfeños, quedaban 5.6 para un tiro milagroso.

La bola acabó en manos de Mindaugas Susinskas, quien falló sobre la bocina un triple que habría forzado la prórroga. Este desenlace situó al conjunto aurinegro con un balance de 16-10 dentro todavía del top 8 de la tabla clasificatoria, mientras que los gerundenses se descabalgaron un poco de ese objetivo porque ahora tienen un registro de 12-14.