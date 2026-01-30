Ambros Martín deja las 'Guerreras' y Joaquín Rocamora se convierte en nuevo seleccionador

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El técnico Ambros Martín no continuará como seleccionador español femenino de balonmano, ha confirmado este viernes la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM), una decisión que busca "generar un punto de inflexión" para mejorar los resultados del combinado en el Europeo de 2026 y el Mundial de 2027, y Joaquín Rocamora, hasta ahora seleccionador junior femenino y entrenador del Atticgo Elche, acupará su lugar al frente de las 'Guerreras'.

"El presidente de la Real Federación Española de Balonmano, Francisco Blázquez, con el consenso de la Junta Directiva, y de Ambros Martín, han alcanzado un acuerdo por el cual el técnico canario se desvincula de la Selección Nacional", confirmó el organismo federativo.

El preparador canario tomó el mando de las 'Guerreras' el 9 de mayo de 2023, sustituyendo a José Ignacio Prades, con el objetivo de renovar el equipo y clasificarlo para los Juegos Olímpicos de París. Consiguió el billete para la cita olímpica, pero allí la selección se despidió en la primera fase sin conseguir ganar ningún partido. En el pasado Mundial de 2025, sucumbió en la segunda fase.

El presidente de la RFEBM, Francisco Blázquez, explicó la decisión tomada. "Necesitamos generar un punto de inflexión para afrontar los dos próximos años, tanto con el Europeo 2026 como el Mundial 2027, torneos en los que estarán en liza las plazas para los Juegos Olímpicos de los Ángeles 2028. Debemos aportar posibles soluciones para cambiar la tendencia actual", indicó, deseando a Martín "todo lo mejor para el futuro".

Posteriormente, la RFEBM anunció que Joaquín Rocamora, técnico del Atticgo Elche y de la selección junior femenina que el pasado verano logró el subcampeonato de Europa, será el nuevo seleccionador absoluto. El de Ronda, de 40 años, seguirá ligado al club ilicitano hasta el final de temporada.

"Es un reto apasionante. Estoy feliz por poder llegar a dirigir a la selección absoluta después de haber trabajado con los equipos nacionales inferiores durante estos años. Estoy muy agradecido a la confianza del presidente de la RFEBM, Francisco Blázquez, quien me ha transmitido total apoyo en el proyecto, así como al Balonmano Elche, que ha entendido esta oportunidad personal, dando todas las facilidades", apuntó.

En 2023, Rocamora logró con las 'Guerreras Junior' el título de la EHF Championship, consiguiendo el ascenso a la primera línea continental, y en verano contribuyó a que el combinado se colgase la medalla de plata en el Europeo de la categoría en Pogdorica.

Además, desde 2016, el andaluz dirige al Atticgo Elche de la Liga Guerreras Iberdrola. En 2024 consiguió la EHF European Cup, el primer título continental del club, y a nivel nacional, en 2021 logró la Copa de la Reina y la Supercopa de España, y acumula cuatro subcampeonatos de la Liga Guerreras Iberdrola, los tres últimos de manera consecutiva. Además, en el último Campeonato de España de Selecciones Territoriales, logró el oro dirigiendo al combinado juvenil femenino de la Comunitat Valenciana.

El próximo Europeo femenino se celebrará en Polonia, Rumanía, Eslovaquia, República Checa y Turquía entre el 3 y el 20 de diciembre de este año, mientras que el Mundial de 2027 tendrá lugar en Hungría. Los primeros compromisos de Rocamora con las 'Guerreras' llegarán la primera semana de marzo, con el doble enfrentamiento con Austria, en las jornadas 3 y 4 de clasificación del Europeo 2026, el 4 y 7 de marzo, respectivamente.