La Asamblea General de ASOBAL ratifica la afiliación del Sevilla BM Proin y del BM Puerto Sagunto

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MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ASOBAL ha celebrado este jueves su Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, con la total participación de los clubes que integran la Liga Profesional de Clubes Españoles de Balonmano y se ha ratificado la afiliación como clubes asociados de Sevilla BM Proin y de BM Puerto Sagunto, entidades que lograron el derecho deportivo de ascenso desde la División de Honor Plata en la temporada 2025-26.

"El encuentro se inició con el informe del presidente de la ASOBAL, Servando Revuelta, quien realizó un balance de la temporada 2025-26, repasando la evolución de la competición profesional, los retos afrontados durante el ejercicio y las líneas de actuación impulsadas por la Liga Profesional", señaló la propia ASOBAL en un comunicado oficial.

Así, se ratificó el estatus de afiliación para los sevillanos y los saguntinos. "Con este acuerdo, ambos clubes pasan a formar parte de la estructura asociativa de la ASOBAL, quedando pendiente la tramitación del correspondiente proceso de inscripción para su participación en la Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL durante la temporada 2026-27", añadió la nota.

"Entre los asuntos incluidos en el orden del día, los clubes aprobaron el calendario oficial de la temporada 2026-27 y ratificaron los planes e informes requeridos por la Ley 39/2022, del Deporte. Asimismo, la Asamblea validó la normativa interna de la ASOBAL, el Manual de Partidos, las Bases de Competición y las condiciones de participación que regirán la próxima temporada", concluyó el comunicado.