Las Bardenas Reales de Navarra, escenario del spot de los Hispanos para el Europeo 2026

Las Bardenas Reales de Navarra, con sus más de 41.800 hectáreas de paisaje semidesértico, han sido el escenario elegido por la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM) para el rodaje del nuevo spot promocional de los Hispanos de cara al Campeonato de Europa masculino de 2026, que arranca este jueves 15 de enero en Dinamarca y en el que la selección española debutará ante Serbia.

La reserva natural y de la biosfera, considerada la mayor superficie no habitada de Europa, ha servido como plató natural de una producción que explota la dureza y singularidad de su entorno, conocido también por haber acogido rodajes internacionales como 'Juego de Tronos', 'El mundo nunca es suficiente', 'The Counselor' o títulos del cine español como 'Acción Mutante', 'Airbag' o 'Anacleto, agente secreto'.

La geomorfología de las Bardenas, modelada por arcillas y yesos, las escasas pero intensas precipitaciones y el constante azote del cierzo, conforman un paisaje único, presidido por formaciones icónicas como Castildetierra, que sirven de marco a un spot construido de forma metafórica sobre cuatro conceptos clave para el éxito deportivo: el control del tiempo, la velocidad, el esfuerzo y el impacto.

Álex Dujshebaev, Sergey Hernández, Aleix Gómez y Daniel Fernández fueron los jugadores que participaron en el rodaje, llevado a cabo el pasado 4 de enero en condiciones extremas, con temperaturas de hasta -3 grados y una sensación térmica cercana a los -8, que pusieron a prueba a los internacionales en un entorno tan cautivador como exigente.

La producción concluyó en el Navarra Arena, donde se grabaron los planos del grupo completo de los Hispanos, con una cuidada iluminación y un movimiento de cámara pensado para reforzar el impacto visual de la pieza.

Dirigido por Luis Álvarez, con David Reviejo como director de fotografía y la producción de Adisar Media, el spot supone una nueva apuesta de la RFEBM por elevar la calidad de sus elementos promocionales en torno a la selección española.