El Campeonato de Europa masculino de balonmano de 2028 define su fase clasificatoria. - RFEBM

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación Europea de Balonmano (EHF) ha realizado este jueves en el Museo del Tesoro Real de Lisboa el sorteo de la fase clasificatoria para el Campeonato de Europa masculino de 2028, que organizarán de forma conjunta España, Portugal y Suiza del 13 al 30 de enero de ese año.

32 países estuvieron representados en el sorteo lisboeta, repartidos en ocho grupos de cuatro participantes en cada uno de ellos. Las selecciones de España, de Portugal y de Suiza, en calidad de naciones organizadoras, y la de Dinamarca, como vigente campeona, están ya clasificadas de forma directa para la fase final de este Europeo.

Francisco Blázquez, presidente de la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM), acompañó en el evento a Michael Wiederer, presidente de la EHF, y a Miguel Laranjeiro, presidente de la Federación Portuguesa de Balonmano (FAP). También estuvo Javier Rodríguez, jugador español.

El Grupo 1 tendrá a Croacia, Países Bajos, Lituania y Finlandia; el Grupo 2, a Noruega, Austria, Georgia y Turquía; el Grupo 3, a Islandia, Serbia, Ucrania y Estonia; el Grupo 4, a Hungría, Islas Feroe, Kosovo y Montenegro; el Grupo 5, a Eslovenia, Chequia, Bosnia-Herzegovina e Israel; el Grupo 6, a Francia, Polonia, Rumanía y Letonia; el Grupo 7, a Alemania, Italia, Bélgica y Eslovaquia; y el Grupo 8, a Suecia, Macedonia del Norte, Grecia y Luxemburgo.

"El calendario marca que la fase clasificatoria debe arrancar en noviembre de 2026, con la disputa de la primera jornada, y culminar el 9 de mayo de 2027. En total, clasifican los primeros dos equipos de cada grupo, así como los cuatro mejores terceros clasificados al término de la ronda", precisó finalmente la RFEBM en un comunicado de prensa.