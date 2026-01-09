El capitán del Barça Dika Mem fichará por el Füchse Berlin en 2027

Archivo - El jugador del Barça de balonmano Dika Mem - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Füchse Berlin alemán ha anunciado este viernes el fichaje del francés Dika Mem, actual capitán del FC Barcelona, que se incorporará al club alemán a partir de la temporada 2027/28 con un contrato hasta 2031, en cuanto finalice su actual vinculación con el club blaugrana, y con el dorsal número '10', el mismo que ha llevado en el Barça y en la selección francesa.

"Estoy deseando formar parte de este equipo y de este club, ya que el Füchse ha hecho un esfuerzo increíble para ficharme. Quiero ayudar a desarrollar el club y ganar todos los títulos posibles", señaló Mem en declaraciones facilitadas por el club alemán.

A sus 28 años, el extremo derecho llegará a la Bundesliga tras una trayectoria llena de éxitos: ha ganado tres Champions League, cuatro Mundiales de Clubes, nueve Ligas españolas, 18 Copas del Rey y 18 Supercopas con el Barça, además de ser campeón europeo, mundial y olímpico con Francia. Con el equipo blaugrana lleva 139 partidos y 526 goles, y ahora busca nuevos retos en la considerada "liga más fuerte del mundo".

El CEO del Füchse, Bob Hanning, destacó la importancia del futuro fichaje: "Nos alegra que Dika Mem nos haya elegido. Tenía muchas opciones y hemos hecho todo lo posible para ficharlo. Este refuerzo nos permite mantener el ADN del club y seguir firmes en nuestra política de atraer jugadores de primer nivel".

Por su parte, el entrenador y director deportivo Nicolej Krickau afirmó que el francés aportará carácter, experiencia y refuerzo defensivo al equipo: "Con Dika, Gidsel y Lichtlein, ganamos tres jugadores acostumbrados a jugar en la línea de tres izquierda-derecha, lo que supone un enorme impulso para nosotros".

Además de su proyección deportiva, Mem es conocido por su compromiso con la formación de jóvenes talentos, con iniciativas como el campamento 'Dika Days' para jugadores Sub-15.

El jugador coincidió en el Barça con Aitor Ariño, que salvo cambios será su compañero en Berlín a partir de 2027, lo que facilitará su adaptación. "Esta oportunidad de jugar con este grupo se siente como la decisión correcta. Queremos lograr algo especial con este equipo", añadió el internacional francés.