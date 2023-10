Carlos Ortega amplía contrato y seguirá en el Barça hasta 2026

BARCELONA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça de balonmano, Carlos Ortega, ha renovado su contrato como técnico 'culer' hasta 2026, dos temporadas más de las que ya tenía firmadas, y seguirá al frente del proyecto con el objetivo de seguir sumando y títulos y 'Champions'.

"El FC Barcelona y el técnico Carlos Ortega han llegado a un acuerdo para ampliar su contrato como entrenador del equipo de balonmano hasta el 30 de junio de 2026, con otra temporada opcional", señaló el club en un comunicado.

Ortega, jugador del Barça entre 1994 y 2005 coincidiendo con la época del 'Dream Team', tomó las riendas del Barça en verano de 2021. Desde entonces, el malagueño ha dirigido 121 partidos oficiales en los que ha conseguido todos los títulos nacionales en juego, entre ellos dos campeonatos de Liga Asobal, y la EHF Champions League de la temporada 2021/22.

En su primer curso, la temporada 2021/22, logró ganar la preciada Champions. La pasada temporada, 2022/23, el equipo practicó un juego excelente, superando la marca histórica de partidos sin conocer la derrota en Europa, y cayó derrotado en la tanda de penaltis en la semifinal de la Copa de Europa. Esta temporada, los azulgranas son líderes invictos tanto de la Liga como de su grupo de la 'Champions'.

Estos trofeos se suman a los seis de Copa de Europa, a los cinco de Recopa ya los seis de Liga Asobal que, entre otros muchos títulos, el actual técnico ganó como jugador en el Palau Blaugrana.

"Estoy muy agradecido al presidente, Joan Laporta, que ha confiado en mí desde el principio. Creo que soy un privilegiado por poder trabajar en el mejor club polideportivo del mundo y trabajar con los fantásticos jugadores que tenemos. Soy un privilegiado y un afortunado", aseguró Ortega en declaraciones facilitadas por el club.

Eso sí, no se conforma con lo ganado. "Quiero seguir trabajando y compitiendo. En un club como el Barça tenemos la responsabilidad de intentar siempre luchar por todos los títulos, competir todos los partidos. Esto es deporte, no matemáticas, y a veces se pierde o no se puede ganar, pero nosotros tenemos la obligación de competir por todos los títulos. Y ésta será nuestra barra de medida", aportó.

De estos dos años en el banquillo blaugrana, se queda con el título de la 'Champions' como mejor recuerdo. "Como entrenador siempre se pasa por cosas buenas y malas. El ser humano tiende a dejar lo malo siempre aparte y te quedas con lo bueno. Quizás después de una temporada complicada como fue la de llegada y acabar con la 'Champions', es lo que más puedes recordar, pero sin dejar de lado la fantástica temporada que hicimos el curso pasado, ganando todos los partidos y sólo perdiendo fuera del tiempo reglamentario", señaló.

El acto de la firma del contrato tuvo lugar este miércoles en las oficinas del Spotify Camp Nou, con la presencia del presidente, Joan Laporta, del directivo responsable Joan Solé y de los máximos responsables del balonmano blaugrana.