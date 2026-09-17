Una desacertada España cae ante Francia en el Mundial de Balonmano en Silla de Ruedas

Imagen del partido entre España y Francia del Mundoal de Balonmano en Silla de Ruedas 2026 - RFEBM/XAVIER SOLANAS

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de balonmano en silla de ruedas no pudo añadir a su pase a los cuartos de final del Campeonato del Mundo que se está disputando en Granollers (Barcelona) el del primer puesto del Grupo A tras caer este jueves por 0-2 ante Francia en un duelo con dos sets diferentes.

España intentó brillar de nuevo en el Palau d'Esports de Granollers ante un rival complicado y de entidad, que le dominó con claridad en la primera manga pese a un inicio prometedor del equipo que entrena Óscar Perales. La anfitriona se rehizo a un nervioso comienzo y logró ponerse por delante en el marcador (3-2), pero la reacción de Francia fue demoledora y aprovechando el mal momento ofensivo español, con falta de acierto y pérdidas se llevó la manga por un claro 3-11, capitaneada por Mathieu de Cillia en ataque.

Pero el combinado nacional acusó bien el golpe y elevó su nivel en la segunda manga, tremendamente igualada y con alternativas en el marcador. Agustín Alejos, en ataque, y Francisco Javier Cazurro, bajo palos, sostuvieron a la selección, que tuvo balón para ganar con 6-6 y diez segundos por jugar. España no estuvo atinada y en el 'gol de oro' Mathieu de Cillia anotó el gol definitivo (6-7) que selló el triunfo francés y dejó segunda de grupo a la anfitriona, que se medirá en cuartos este sábado a Brasil.

"No podemos estar contentos con una derrota, pero tenemos que aprender de ella. Yo creo que hemos perdido más por errores nuestros, tenemos que aprender de los errores que hemos cometido y, contra Brasil, intentar mejorar", apuntó Agustín Alejos en declaraciones facilitadas por la RFEBM.

Por su parte, el seleccionador Óscar Perales lamentó la derrota. "No hemos tenido el partido y han salido solo dos o tres cosas de las preparadas. En un equipo como el nuestro, cuando creamos ocasiones de gol, pero no las materializamos, al final...", advirtió.

"Francia es un equipo con muchísima experiencia, con muy buenos jugadores, y no hemos sabido aprovechar esas ocasiones que hemos tenido para llevarnos, sobre todo, el segundo set, ya que en el primero ellos han sido muy superiores a nosotros", indicó el técnico.

Este también recordó que fallaron "dos penaltis", una jugada que " normalmente en balonmano en silla de ruedas se materializa y son dos puntos". "Hemos fallado también varios giros y en el sistema de juego no hemos hecho un gran partido, pero es verdad que hemos conseguido esas ocasiones de gol que no hemos sabido materializar. Ahora en los cruces nos toca Brasil, una selección mucho más física todavía que Francia, que presiona en todo el campo, y que tendremos que preparar para intentar, al menos, competir y pasar a las semifinales y la lucha por las medallas", sentenció.