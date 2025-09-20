Las 'Guerreras' cumplen en Eslovaquia mirando al Mundial

MADRID 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de balonmano venció de nuevo (21-31) este sábado a la de Eslovaquia en el segundo amistoso a domicilio tras el disputado el jueves, dando forma a un equipo renovado que quiere competir en el Mundial de finales de noviembre por recuperar el terreno perdido en el panorama internacional.

Las de Ambros Martín firmaron el doblete de victorias contra las eslovacas, este sábado en el Trencin Sports Hall, con una gran segunda mitad. Tras un descanso ajustado (12-13), España rompió el partido gracias al acierto ofensivo de Elba Álvarez, la solidez de Alicia Fernández y el empuje colectivo.

El técnico canario, con debutantes como Lucía Prades, Olaia Luzuriaga, Raquel Moré y Belén Rodríguez, realizó sus pruebas y comprobó la amplitud de plantilla sin perder el gen competitivo de unas 'Guerreras' que quieren volver a estar entre las mejores en el próximo Mundial.

La selección española empezó el partido mandando (0-4), pero antes del descanso, Eslovaquia apretó el marcador. Anne Erauskin, Alicia Fernández y una inspirada Elba Álvarez fueron las mejores de ese primer tiempo, mientras Barbora Lancz y Viktória Gyoriová obligaron a Martín a buscar los ajustes.

Ona Vegué desde los siete metros fue también clave para mantener la renta, pese a la exclusión de Lysa Tchaptchet, y en el segundo tiempo, España se hizo fuerte en defensa y pudo encontrar un juego más vertical en ataque para abrir diferencias.