Las Guerreras, selección española femenina de balonmano, antes de un partido - JLRECIO/RFEBM

BARCELONA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Balonmano (RFEBM) presentará el próximo lunes 30 de noviembre, a las 13.00 horas, en la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD) la lista definitiva de las 'Guerreras' que disputarán el Campeonato de Europa 2026 de Turquía, según ha informado el organismo federativo en un comunicado.

El acto contará con la presencia del secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes; y del presidente de la RFEBM, Francisco V. Blázquez, y servirá para conocer en primera persona a la totalidad de la plantilla de la selección femenina y a su cuerpo técnico horas antes de partir hacia territorio turco.

Las internacionales españolas establecerán su cuartel general en Antalya y debutarán en la competición el jueves 3 de diciembre ante Dinamarca, vigente subcampeona continental, antes de medirse a Grecia el sábado 5 y cerrar la primera fase el lunes 7 frente a las anfitrionas, Turquía, en un grupo en el que los dos primeros equipos avanzarán a la Fase Principal de un Europeo que otorgará al campeón una plaza directa para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.