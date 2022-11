Las 'Guerreras' examinan su fortaleza ante la anfitriona

La selección femenina de balonmano arranca este sábado el Europeo ante Montenegro en busca de una victoria importante

4 Nov.

La selección española femenina de balonmano arrancará este sábado (18.00 horas/Teledeporte) su andadura en el Europeo que se disputa en Eslovenia, Macedonia del Norte y Montenegro, con un duelo que se antoja clave anta uno de los anfitriones, el combinado montenegrino.

Casi un año después de quedarse a las puertas de las medallas en 'su' Mundial, el combinado que dirige José Ignacio Prades intentará demostrar que aquél resultado no fue fruto de la casualidad y que tiene argumentos para recuperar su protagonismo en el campeonato continental, donde únicamente ha estado en las semifinales en dos ediciones, aunque en ambas llegó a la final y se colgó las dos platas que relucen en su palmarés (2008 y 2014).

Las tres últimas ediciones del Europeo no le han sido demasiado favorables y, pese a mostrarse competitiva, España no ha sido capaz de sumar demasiadas victorias y no hay tenido muchas opciones de estar en la pelea por las medallas. Romper esa dinámica pasa principalmente por firmar una impecable primera fase porque en la Ronda Principal ya aparecerán los grandes nombres.

Las 'Guerreras' no tuvieron excesiva mala suerte y no les tocó un primer grupo de mucha exigencia, aunque sí se presume bastante igualdad. Además de Montenegro, Alemania, vieja conocida de los últimos campeonatos, y Polonia completan la primera terna de rivales que demandarán no tener un mal día, pero que tampoco han brillado demasiado en las últimas grandes citas internacionales.

El primer escollo será Montenegro, una selección que viene de finalizar vigesimosegunda en el pasado Mundial, pero que seguramente se crecerá bajo el calor de su siempre entusiasta afición que acudirá al Moraca Sports Center de Podgorica y eso puede igualar las cosas en un duelo siempre complicado por ser el debut y la aparición de los posibles nervios.

Milena Raicevic, tercera máxima goleadora de la Champions, la central Matea Pletikosic y la extremo Jovanka Radicevic son algunas de las piezas claves de la subcampeona olímpica en 2012, con la que España firmó empate a 26 en su último duelo, en la Ronda Principal del pasado Europeo.

La última vez que se vieron las caras en un gran torneo fue en la primera fase del Mundial de 2020, con victoria española sobre la bocina gracias a un gol de Shandy Barbosa. En el cómputo global, ambas selecciones se han medido en 15 ocasiones, con solo tres derrotas de España.

Empezar con victoria sería un refuerzo anímico para el equipo que José Ignacio Prades ha ido renovando poco a poco y donde sigue el liderazgo de la veterana portera Silvia Navarro y jugadoras ya muy expertas como la propia Barbosa, Lara González, Alicia Fernández, Almudena Rodríguez, Jennifer Gutiérrez o Soledad López. Alba Spugnini, Lysa Tchaptchet, Maddi Aalla, Paula Valdivia y Esther Arrojeria son las principales novedades, aunque ya tienen una buena experiencia gracias al oro el pasado verano en los Juegos de Mediterráneo.

La selección llega a Montenegro con las buenas sensaciones vividas en su tradicional Torneo Internacional con victorias claras sobre Túnez (39-29), Egipto (34-23) y Suiza (37-26) y espera tener recuperadas a Alicia Fernández, Lara González y Maitane Etxeberria, aquejadas de molestias en la espalda, tobillo derecho y zona lumbar, respectivamente.

FICHA TÉCNICA

--EQUIPOS.

MONTENEGRO: Batinovic (P), Rajcic (P), Nenezic (P); Radicevic, Bulatovic, Pavicevic, Kadovicnos, Brnovic, Alivodic, Godec, Popovic, Raicevic, Jaukovic, Pletikosic, Grbic, Malovic, Corovic y Kepic.

ESPAÑA: Silvia Navarro (P), Mercedes Castellanos (P), Maddi Aalla (P), Alicia Fernández, Carmen Campos, Esther Arrojeria, Lara González, Shandy Barbosa, Almudena Rodríguez, Irene Espínola, Paula Arcos, Jennifer Gutiérrez, Soledad López, Paula Valdivia, Maitane Etxeberria Kaba Gassama, Lysa Tchaptchet y Alba Spugnini.

--PABELLÓN: Moraca Sports Center de Podgorica.

--HORA: 18.00/Teledeporte.