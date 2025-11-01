Los 'Hispanos' caen en la revancha amistosa de Suecia

MADRID 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de balonmano perdió (34-31) este sábado contra Suecia en el segundo amistoso contra los suecos a domicilio celebrado esta vez en el Volvo CE Arena de Eskilstuna, tras la victoria española del jueves.

Los de Jordi Ribera, con una convocatoria de nuevas caras en preparación del Europeo 2026 del mes de enero, sufrieron la revancha de una Suecia que aumentó su agresividad en defensa. Los 'Hispanos' no pudieron desplegar el juego del primer asalto (30-34), aunque el partido estuvo dentro de una máxima igualdad.

Los goles de Hampus Wanne y las paradas de Fabian Norsten pusieron a los locales con una primera renta en el marcador, pero España encontró una buena defensa, esta vez en el 6:0 con Antonio Serradilla como eje central. Después, el avanzado de Ian Barrufet dio frutos también como el jueves (16-16).

En el segundo tiempo, la defensa sueca subió un punto su intensidad con Oscar Bergendahl. Felix Claar ayudó a la escapada local (21-17) y los de Ribera no encontraron el camino al gol con facilidad. Ian Tarrafeta mantuvo a España en el partido pero el último golpe fue sueco, logrando la máxima renta a favor a cinco minutos del final (32-26).

"La actividad ha ido muy bien. Hemos saldado dos partidos con un nivel muy alto, con un partido yo pienso que jugamos a un nivel muy alto. Hoy nos hemos encontrado con un equipo más agresivo, y quizá nos ha costado un poquito más solucionar alguna parcela ofensiva y luego, el balance defensivo", valoró Ribera en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM).

"Cuando tienes que hacer cambios de defensa y ataque, pues siempre te cuesta más el poder reducir la eficacia de un equipo que sube muy bien el contraataque apoyado y que te hace muchos goles en las transiciones. El equipo nunca ha perdido la cara, como siempre ha sido competitivo hasta el final, en uno con éxito y ganando de cuatro goles y hoy perdiendo de tres, que incluso podía haber sido menos en la parte final", añadió.