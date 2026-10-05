Joaquín Rocamora convoca 18 'Guerreras' para el doble amistoso contra Japón

Archivo - María Prieto O'Mullony durante un partido con la selección española. - RFEBM / J.L. RECIO - Archivo

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional femenino de balonmano, Joaquín Rocamora, ofreció este lunes la lista de 18 convocadas para la disputa del doble amistoso ante Japón de los días 22 y 24 de octubre en el Pabellón Municipal Macarena Aguilar de la localidad manchega Bolaños de Calatrava.

En la convocatoria, se mantiene el bloque más habitual del técnico, que cuenta esta vez con el regreso de la lateral María Prieto O'Mullony (MKS El Volt Lublin), que había estado fuera por lesión los últimos meses.

"Tenemos un objetivo claro, que es seguir preparándonos, seguir siendo mejores y seguir perfilando cuestiones de nuestro modelo de juego. Creo que el equipo está en un momento de construcción donde tiene un foco muy claro en esto, en sentirse mejor cada día", advirtió Rocamora en declaraciones facilitadas por la RFEBM.

El técnico se mostró feliz de la vuelta de alguna jugadora que había estado lesionada "mucho tiempo", como María O'Mullony, o de Carmen Arroyo, "que tampoco había podido entrar por lesión en el mes de septiembre", y resaltó que "felicidad" por tener una concentración porque ve que "la sociedad que se está formando es una sociedad muy buena, muy bonita, donde la gente siente responsabilidad y orgullo cada vez que viene".

Además, varias de las convocadas por Joaquín Rocamora como Maitane Echeverria, Elba Álvarez, Eider Poles, Adriana Mallo, Carmen Arroyo, Lisa Oppedal o Kelly Nnonzie Fonkeng también formarán de una nueva actividad de trabajo y seguimiento del Proyecto 2029, que se desarrollará en Ciudad Real y Bolaños de Calatrava.

"Después de la instrucción de muchas jugadoras jóvenes en septiembre, hemos querido consolidar este grupo de trabajo con la idea de darle continuidad. Tenemos el objetivo de seguir creando, formando un grupo para preparar a aquellas jugadoras que aún no están en la absoluta pero que creemos que a medio plazo podrían estar", advirtió el seleccionador.

--LISTA DE LAS 'GUERRERAS' PARA EL DOBLE AMISTOSO ANTE JAPÓN.

Porteras: Maddi Aalla Rotaetxe (Alba Fehervar KC) y Lucía Prades (Bera Bera RT).

Centrales: Elba Álvarez (Bera Bera RT), Paola Bernabé (CB Elche) y Eider Poles (CB Remudas Isla de Gran Canaria).

Laterales: María Prieto O'Mullony (MKS El Volt Lublin), Belén Rodríguez (CB Elche), Adriana Mallo (CB Porriño), Carmen Arroyo (Bera Bera RT) y Danila Patricia So Delgado (CS Gloria Bistrita).

Extremos: Maitane Echeverria y Anne Erauskin Martínez (Bera Bera RT), Jennifer Gutiérrez (CS Gloria Bistrita) y Lisa Oppedal (CB Elche).

Pivotes: Elisabet Cesáreo (MKS Zaglebie Lubin), Lyndie Tchaptchet (Metz Handball), Lysa Tchaptchet (FTC Kovacs) y Kelly Nnonzie Fonkeng (Bera Bera RT).