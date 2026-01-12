Jordi Ribera confirma a los 18 convocados de los 'Hispanos' para el Europeo

Convocatoria de la selección española masculina de balonmano para el Europeo - RFEBM

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español masculino de balonmano, Jordi Ribera, ha ofrecido este lunes la convocatoria definitiva para el Europeo, que se celebrará entre el 15 de enero y el 1 de febrero en Dinamarca, Suecia y Noruega.

El técnico catalán mantiene la confianza en los 18 jugadores con los que ha preparado la cita continental y ha disputado el Torneo Internacional de España (TIE), que jugó la semana pasada en el Navarra Arena de Pamplona y en el que los 'Hispanos' cayeron en la final ante Portugal (31-34).

Así, Ribera ha apostado por un grupo de jugadores que combina la veteranía de nombres como el lateral derecho Alex Dujshebaev o el extremo derecho del FC Barcelona Aleix Gómez con el talento emergente de jóvenes como el lateral derecho del Granollers Marcos Fis o el lateral izquierdo Antonio Serradilla.

Los españoles se desplazaron este lunes a Madrid y este martes volarán a Dinamarca, donde el jueves debutarán en el torneo ante Serbia. El combinado español se hospedará en el Hotel Radisson Silkeborg, en la localidad danesa de Silkeborg, durante su participación en el Europeo.

Los 'Hispanos' están encuadrados en el Grupo A junto a Alemania, Serbia y Austria. Se estrenarán el jueves ante los balcánicos; el sábado se enfrentarán al combinado austriaco y el lunes cerrarán el grupo frente a la selección germana.

--CONVOCATORIA DE LOS HISPANOS PARA EL EUROPEO.

PORTERÍA: Nacho Biosca (HBC Nantes) y Sergey Hernández (SC Magdeburg).

CENTRAL: Ian Tarrafeta (HBC Nantes) y Natan Suárez (Sporting C.P.).

LATERAL DERECHO: Álex Dujshebaev (KS Kielce), Imanol Garciandia (Pick Szeged) y Marcos Fis (Club Balonmano Granollers).

LATERAL IZQUIERDO: Agustín Casado (HC Montpellier), Jan Gurri (Sporting C.P.), Dani Dujshebaev (KS Kielce) y Antonio Serradilla (TVB Stuttgart HB).

EXTREMO DERECHO: Kauldi Odriozola (HBC Nantes) y Aleix Gómez (FC Barcelona).

EXTREMO IZQUIERDO: Ian Barrufet (FC Barcelona) y Dani Fernández (FC Barcelona).

PIVOTE: Abel Serdio (Wisla Plock), Javier Rodríguez (Sport Lisboa e Benfica) y Víctor Romero (Sporting C.P.).