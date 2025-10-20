Marcos Fis sustituye al lesionado Alex Dujshebaev para el doble amistoso ante Suecia

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) - El lateral del Fraikin Granollers Marcos Fis sustituirá al lesionado Alex Dujshebaev (Kielce) en la lista de Jordi Ribera para los dos amistosos de la selección española de balonmano ante Suecia de la próxima semana, según confirmó este lunes la RFEBM.

El jugador nacido en Ciudad Real, que ya debutó con los 'Hispanos' el pasado 11 de mayo en el clasificatorio para el Europeo de 2026 ante Letonia, está firmando un buen arranque de temporada con el conjunto catalán y recibe el premio de esta convocatoria para el doble duelo ante el combinado sueco los días 30 de octubre y 1 de noviembre.