La RFEBM firma un convenio de colaboración con la Federación de Balonmano de Irán

El presidente de la Real Federación Española de Balonmano, Francisco Blázquez, y el presidente de la Federación de Balonmano de la República Islámica de Irán, Alireza Pakdel. - RFEBM / J.L. RECIO

MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM), Francisco Blázquez, y el presidente de la Federación de Balonmano de la República Islámica de Irán, Alireza Pakdel, han firmado un convenio de colaboración entre ambos organismos federativos, en el marco del Torneo Internacional de España 2026 que se celebra en Pamplona.

"El documento, entre otros puntos, establece un período de tres años durante el que es posible la disputa de compromisos amistosos entre ambos países. Además, profundiza en el intercambio de entrenadores y árbitros para organizar toda clase de actividades formativas, bajo el foco exclusivamente de enriquecer el balonmano en todas sus perspectivas", informó este viernes la propia RFEBM en su página web.

"La rúbrica de este convenio se enmarca dentro de la estrategia global de Relaciones Internacionales de la Real Federación Española de Balonmano que, durante los últimos años, ha hecho posible que España colabore con numerosos países de todos los continentes: Polonia, Eslovaquia, Argentina y Arabia Saudí entre otros", zanjó la nota de prensa.