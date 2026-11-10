Rocamora convoca a 17 jugadoras con caras nuevas para el Proyecto 2029 de Las Guerreras

Archivo - La jugadora española de balonmano Zaira Benítez - Alberto Brevers / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional femenino de balonmano, Joaquín Rocamora, ha facilitado este martes la lista de 17 jugadoras convocadas para una nueva actividad de tecnificación del Proyecto 2029 de Las Guerreras, que se desarrollará del 19 al 22 de noviembre en la localidad de Puertollano (Ciudad Real) y que combinará el seguimiento del bloque habitual con la incorporación de jóvenes talentos que debutan en esta dinámica de trabajo.

Con novedades en el grupo de trabajo respecto a las concentraciones celebradas en septiembre y octubre, y también con la presencia de algunas internacionales como las porteras Andrea Sáez, Goundo Gassama y Marta Mera o la central Zaira Benítez, esta es la tercera fase de un Proyecto 2029 que pretende reforzar desde la base a Las Guerreras.

El cuerpo técnico ha configurado una lista orientada a ofrecer descanso a varias de las jugadoras con mayor carga de minutos en las actividades anteriores y, al mismo tiempo, testar perfiles de cara a la preparación del cercano Campeonato de Europa 2026.

El seleccionador nacional, Joaquín Rocamora, ha destacado la necesidad de ampliar el abanico de internacionales involucradas en la dinámica del equipo. "No podemos pretender que la selección sea tan solo partícipe de 14, 16, 18 o 20 jugadoras. Necesitamos que la jugadora se sentirá partícipe los 365 días del año y que entienda que hay convocatorias suficientes para que sean muchas las que participen", ha afirmado.

En el aspecto metodológico, el preparador alicantino ha argumentado que esta actividad servirá para afianzar conceptos tácticos antes de encarar las fases de alta competición de la temporada.

Rocamora ha considerado que, aunque el Proyecto 2029 se encuentra en sus etapas iniciales de desarrollo, el grupo ha comenzado a "identificar pequeñas señas de identidad dentro de las cuatro fases del juego", aprovechando unas jornadas de trabajo concentrado que permiten centrarse de forma específica en la evolución colectiva al margen de la exigencia de los partidos oficiales.

La concentración arrancará el jueves 19 de noviembre a las 11.00 horas en la estación madrileña de Chamartín-Clara Campoamor, desde donde la expedición se trasladará por carretera hasta Puertollano (Ciudad Real). Los entrenamientos se llevarán a cabo en sesiones de mañana y tarde en el Pabellón Polideportivo Municipal Antonio Rivilla, concluyendo la actividad el domingo 22 de noviembre tras la última sesión matinal.