El seleccionador de Croacia tilda a la EHF de "empresa de comida rápida"

HERNING (DINAMARCA), 29 Ene. (dpa/EP) -

El seleccionador masculino de Croacia, Dagur Sigurdsson, ha acusado este jueves a la Federación Europea de Balonmano (EHF) de funcionar como "una empresa de comida rápida", tras haber metido a sus jugadores "en un autobús como si fueran pollos congelados".

La crítica del entrenador islandés se produjo en la víspera de su semifinal del Campeonato de Europa, contra el combinado de Alemania, en la ciudad de Herning (Dinamarca). "Tengo que participar en este circo", declaró en una rueda de prensa donde no quería estar. "Esto confirma que a la EHF no le importan los jugadores ni las selecciones", añadió.

Su principal queja era tener que jugar dos partidos en dos días y luego viajar hasta Dinamarca desde su anterior base en Suecia en su día de descanso. Mientras, Alemania ha permanecido todo el tiempo en Dinamarca, que es coanfitrión junto con Suecia y Noruega. Sigurdsson indicó que el viaje en autobús desde Malmö a Herning había durado cuatro horas y que el hotel del equipo estaba demasiado lejos del lugar del partido.

Por ello Sigurdsson calificó a la EHF, entidad organizadora del torneo, como una "empresa de comida rápida" y que "solo se dedica a vender". "Nos metieron en un autobús como si fuéramos pollos congelados", apostilló. Alfred Gíslason, que sucedió a Sigurdsson como seleccionador de Alemania, respaldó a su compatriota: "Tiene toda la razón y lo siento".