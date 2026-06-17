El lateral francés Timothey N'Guessan renueva con el Barça de balonmano hasta 2029 - FCB

BARCELONA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona anunció este miércoles la renovación del lateral francés Timothey N'Guessan hasta el 30 de junio de 2029, ampliando así dos temporadas más el contrato que unía al internacional galo con el club azulgrana y que expiraba inicialmente en el verano de 2027.

"El FC Barcelona y Timothey N'Guessan han llegado a un acuerdo para renovar el contrato del lateral izquierdo hasta el 30 de junio de 2029. El anterior vínculo del francés expiraba en el verano de 2027", anunció el club blaugrana en un comunicado.

Con este acuerdo, el Barça asegura la continuidad de uno de los jugadores más importantes del ciclo reciente del equipo de balonmano, convertido ya en una referencia tanto dentro como fuera de la pista, y uno de los artífices de acabar de conquistar la Champions en el Lanxess Arena de Colonia (Alemania).

N'Guessan llegó al Palau Blaugrana en 2016 procedente del Chambéry francés y, desde entonces, ha construido una trayectoria repleta de éxitos. A sus 33 años, el lateral izquierdo acumula un extenso palmarés con el Barça, con cuatro títulos de Liga de Campeones, diez Ligas Asobal, diez Copas del Rey y cuatro Mundiales de Clubes, además de haber completado también la triple corona con la selección francesa.

El internacional francés ha vuelto a tener un papel decisivo esta temporada dentro del histórico curso firmado por el equipo dirigido por Carlos Ortega, que logró conquistar los siete títulos que disputó. Entre sus actuaciones más destacadas sobresalió su aportación en la fase final de la Liga de Campeones, donde firmó siete goles en la F4.

Más allá de los números, el club destaca de N'Guessan su capacidad para aportar equilibrio defensivo desde el centro, su amenaza ofensiva gracias al lanzamiento exterior y un perfil competitivo que le ha convertido en uno de los líderes del vestuario azulgrana.

Tras sellar su renovación en un acto celebrado en el palco del Palau Blaugrana y acompañado por el directivo responsable de la sección, Joan Solé, el jugador expresó su satisfacción por prolongar su etapa en Barcelona y dejó abierta la puerta a cerrar allí su carrera deportiva.

"Me encantaría terminar mi carrera aquí. He pasado casi toda mi vida en el Club y retirarme aquí sería verdaderamente un sueño. El sueño continúa. Estoy muy contento, de verdad. Espero ganar muchos más títulos y lo voy a dar todo para conseguir esto: traer más títulos a Barcelona, a casa", concluyó N'Guessan a los medios del club.