El exjugador de balonmano Iñaki Urdangarin publica 'Todo lo vivido', sus memorias sobre el éxito, caída y reconstrucción. - MERCE RIAL

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ex Duque de Palma y ex jugador de balonmano Iñaki Urdangarín publica el libro 'Todo lo vivido, triunfos, derrotas y aprendizajes', sus memorias sobre el éxito, caída y reconstrucción del exmarido de la infanta Cristina, condenado a más de cinco años de prisión por malversación, fraude, prevaricación, delitos fiscales y tráfico de influencias.

Publicado por Grijalbo, sello de Penguin Random House Grupo Editorial, el libro, de 296 páginas y que saldrá a la venta este jueves, son las primeras memorias de Iñaki Urdangarin, un relato íntimo y sincero en el que el exdeportista repasa su infancia, su trayectoria deportiva, su exposición mediática, los años más difíciles de su vida y el camino de reinvención personal tras su paso por prisión.

Por primera vez, Urdangarin decide narrar en primera persona su historia, después de décadas en las que otros lo hicieron por él. "Durante muchos años, mi vida fue contada por otros. Periodistas, jueces, tertulianos, desconocidos... Todos parecían saber quién era yo, qué pensaba, qué hacía, por qué lo hacía. Y yo, en medio de todo eso, opté por el silencio. Por prudencia, por respeto, por miedo, por estrategia... por muchas razones. Algunas buenas. Otras, no tanto", señala en sus páginas.

Por ello, el exinternacional de balonmano decidió, por primera vez, contar su historia con su propia voz. "No para justificarme, ni para buscar compasión, ni para maquillar errores. Al contrario: escribo este libro porque necesito mirar de frente todo lo que he vivido -las cumbres, pero también los valles- y compartirlo con honestidad", añade el ex Duque de Palma.

'Todo lo vivido' pretende ser un ejercicio de revisión y honestidad. Urdangarin reflexiona sobre su vida a través de cinco etapas fundamentales -su infancia, su carrera deportiva, su integración en la Familia Real y el caso Nóos, su paso por prisión y su nueva vida- para mostrar el aprendizaje que surge de cada una de ellas.

También explora el impacto emocional de la pérdida de su intimidad y el camino de reconstrucción personal tras años de silencio mediático.

Forjado en el FC Barcelona, Urdangarin fue uno de los jugadores clave del histórico 'Dream Team' de balonmano con el que conquistó numerosos títulos nacionales e internacionales, además de lograr dos medallas de bronce olímpicas con la selección española en Atlanta 1996 y Sydney 2000.

Su vida personal, marcada por su matrimonio con la infanta Cristina de Borbón y su vinculación a la Casa Real española, lo ha convertido en una de las figuras más mediáticas de la historia reciente del país. Tras retirarse del deporte, se dedicó a la gestión y a distintos proyectos empresariales.

Su trayectoria se vio afectada por el 'caso Nóos', una investigación vinculada a la institución que presidía que desembocó en una condena judicial. En 2018 ingresó en la prisión de Brieva, dónde pasó cerca de 1.000 días.

Desde su salida, impulsa un proyecto de impacto social a través de programas, publicaciones y acompañamiento, centrado en liderazgo, fortaleza mental y evolución personal.