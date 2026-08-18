132 guardias civiles velarán por la seguridad de ciclistas, equipos y afición en La Vuelta 2026

Los agentes del cuerpo de la Guardia Civil anunciando en el Palacio Real de Madrid su intervención para garantizar la seguridad en La Vuelta a España. - GUARDIA CIVIL

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 132 agentes de la Guardia Civil velarán por la seguridad de ciclistas, equipos y afición en La Vuelta 2026, que se disputa de este sábado al 13 de septiembre, colaborando con los cuerpos policiales de Mónaco, Francia y Andorra en estos países.

"La Guardia Civil ha puesto en marcha un año más el dispositivo de seguridad de la Vuelta Ciclista a España 2026, un evento que recorrerá Mónaco -la primera etapa-, Francia, Andorra y España de la mano de la Unidad de Movilidad y Seguridad Vial de la Agrupación de Tráfico, quien cubrirá sus 3.275 kilómetros divididos en 21 etapas", expresó el cuerpo policial en la nota de prensa.

Por ello, esta Unidad se encargará de la seguridad de la carrera con un despliegue de 132 guardias civiles de varias especialidades, junto a 59 motocicletas, 28 vehículos y un helicóptero de apoyo aéreo con el fin de proteger a ciclistas, equipos y afición a lo largo de todo el recorrido.

Y es que esta 81ª edición de la Vuelta Ciclista a España contará con etapas por Mónaco, Francia y Andorra, por lo que la Guardia Civil colaborará en la coordinación y cooperación con la Policía del Principado, la Gendarmería Nacional francesa y la Policía andorrana.