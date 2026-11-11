Abre el plazo para las becas solidarias 'Titan Life by KH7' para la Skoda Titan Desert Marruecos 2027

Imagen de la Titan Desert Marruecos 2026 - TITAN DESERT

BARCELONA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Skoda Titan Desert Marruecos 2027 ha abierto este miércoles el proceso de adjudicación de las becas solidarias 'Titan Life by KH7' para su edición de 2027, una iniciativa mediante la cual la organización apadrinará dos proyectos sociales sufragando el 100% de la cuota de inscripción a un participante abanderado de cada causa para darle visibilidad durante la prueba marroquí.

Según ha informado la organización en un comunicado, las personas interesadas pueden presentar sus candidaturas hasta el próximo 27 de noviembre. Una vez recibidas todas las propuestas, se alojarán en la página web de la carrera para someterse a una votación popular entre el 1 y el 7 de diciembre.

Los cinco proyectos más apoyados por el público avanzarán a la fase final, donde un jurado compuesto por el presidente de KH-Lloreda, Josep Maria Lloreda; un 'Titan Legend', y el CEO de Titan World Series, Jon Iriondo, seleccionará a los dos ganadores que tomarán el relevo de las iniciativas premiadas en 2026, 'Pedaleando por la atresia de esófago' y 'Superacció'.