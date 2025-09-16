La ACP denuncia los "graves incidentes" en La Vuelta y pide el "máximo respeto" para los ciclistas

La presidenta de la Asociación de Ciclistas Profesionales (ACP), Isabel Martín, y el presidente de la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC), José Vicioso. - RFEC

"Estamos en desacuerdo con el genocidio en Gaza, pero el derecho a la manifestación no puede comprometer la seguridad de los ciclistas"

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Ciclistas Profesionales (ACP) ha expresado su "profunda preocupación" y "rechazo" ante los "graves incidentes" ocurridos en varias etapas de La Vuelta de 2025, y mostró su desacuerdo con el "genocidio" en Gaza, pero advirtió que el derecho a manifestarse "no puede comprometer" la seguridad de los corredores.

En una comunicado firmado por la presidenta de la ACP, Isabel Martín, el sindicato de ciclistas lamentó que las acciones de protesta durante la ronda española derivaron en "comportamientos violentos" que han puesto "en serio riesgo" la seguridad de los corredores.

"Durante la carrera se vivieron situaciones extremadamente delicadas, con personas que invadieron la calzada en pleno pelotón provocando caídas, con el consiguiente peligro para la integridad de los ciclistas. También se registraron lanzamientos de chinchetas que ocasionaron pinchazos, cristales arrojados a la carretera, así como insultos, escupitajos y líquidos arrojados directamente contra los corredores", relató.

A juicio de la ACP, estos hechos, además de "inaceptables", son incompatibles con los valores del deporte y ponen en peligro la salud y el trabajo de los ciclistas profesionales. "Desde la ACP queremos dejar constancia de que estamos en absoluto desacuerdo con el genocidio en Gaza, reconociendo la gravedad del conflicto y defendiendo el derecho a la manifestación pacífica como parte esencial de toda sociedad democrática", subrayó.

Sin embargo, el sindicato insistió en que el derecho a manifestarse "nunca puede ejercerse comprometiendo la seguridad ni la integridad física de los ciclistas, cuya labor profesional merece el máximo respeto".

Asimismo, destacó la profesionalidad, el compromiso y la unidad demostrada por todo el pelotón, que, pese a estas difíciles circunstancias, ha seguido compitiendo con "gran responsabilidad", engrandeciendo el trabajo y el valor de La Vuelta como uno de los grandes eventos deportivos internacionales que se deben proteger y apoyar entre todos.