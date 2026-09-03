Alejandro Valverde y Gema Pascual darán el próximo lunes sus listas para el Campeonato del Mundo en Montreal

Archivo - Alejandro Valverde, seleccionador español masculino de ciclismo en carretera. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los seleccionadores nacionales de ciclismo, Alejandro Valverde y Gema Pascual, anunciarán el 7 de septiembre, a partir de las 13:00 horas, sus respectivas listas de corredores y corredoras que representarán a España en el próximo Campeonato del Mundo en carretera, que se disputará del 20 al 27 de septiembre en Montreal (Canadá).

El acto, organizado por la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC), tendrá lugar en el Hotel Ilunion Alcora de Sevilla y contará con sendas comparecencias de Alejandro Valverde y de Gema Pascual junto al director técnico adjunto de la propia RFEC, José Luis de Santos.

También participará en la rueda de prensa el actual presidente de la RFEC, José Vicioso. Lo hará en compañía de la ciclista mallorquina Mavi García y de varios integrantes de la selección española masculina que competirá en la categoría élite durante ese Mundial de Montreal.