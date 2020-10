Alfonso Cabello: "Tampoco es una locura que compitan ciclistas con y sin discapacidad en una Copa del Mundo"

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Alfonso Cabello, triple medallista paralímpico, cree que es "difícil, pero no una locura" que deportistas con y sin discapacidad puedan competir juntos en grandes eventos internacionales, tal y como él ya hace habitualmente en los Campeonatos de España.

"Siendo sinceros es difícil, pero tampoco es una locura. Podría ser posible, por qué no. Cierto que por los sistemas de clasificación, en unos Juegos, no, pero sí en una Copa del Mundo, por ejemplo", se sinceró Cabello en el programa 'Objetivo Tokio' de Teledeporte.

El cordobés, que hace unas semanas quedó tercero la prueba del kilómetro del Campeonato de España de Ciclismo en Pista contra corredores sin discapacidad, remarcó que no estaba preocupado "de los factores externos". "El kilómetro en pista es igual para todos y mi único objetivo es estar concentrado para hacerlo lo mejor posible", añadió.

"Es verdad que este año, por las circunstancias tan especiales que vivimos, ha sido un poco diferente, pero es verdad que la cobertura es mayor y la repercusión de tus resultados se notan más", comentó el campeón paralímpico en Londres en declaraciones facilitadas por el Comité Paralímpico Español (CPE).

La pandemia del coronavirus le obligó a salir de Madrid y estar entrenando en la actualidad "al aire libre" en la localidad cordobesa de Pozoblanco. "Es cierto que me gustaría estar en la Blume, en Madrid, y poder utilizar el velódromo de Galapagar, algo que me viene fenomenal, pero ahora mismo no es posible", subrayó.

"No importa, hay que ir día a día y acoplarse. Aun así, creo que estoy llevando a acabo una buena preparación", remarcó Cabello de cara a los próximos Juegos Paralímpicos de Tokio del 2021, de los cuales no está preocupado por su celebración o cómo se desarrollarán. "No quiero gastar fuerzas en algo que no depende de mí. Lo que tenga que ser, será, y nos adaptaremos", sentenció.