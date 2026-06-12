Andy McGrath publica 'Tadeg Pogacar: Imparable', la biografía de uno de los mejores ciclistas de la historia. - LIBROS CÚPULA

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El periodista Andy McGrath publica 'Tadeg Pogacar: Imparable', la biografía del ciclista esloveno que figura entre los mejores de la historia después de ganarse la comparación con Eddy Merckx tras triunfar cuatro veces en el Tour, dos en el Mundial en ruta, una en el Giro y sumar diez 'Monumentos'.

Tadej Pogacar no es un ciclista cualquiera. El esloveno es un fenómeno deportivo. Lo ha ganado casi todo en el ciclismo, con una valentía y un estilo impresionantes, y todo a sus 26 años. Esta biografía sigue su meteórico ascenso a la cima, relata sus mayores victorias y rivalidades, y revela el carácter, la motivación y las habilidades que lo han llevado a dominar el ciclismo de élite y a ser comparado ya solo con el más grande, Eddy Merckx.

El periodista deportivo Andy McGrath ha documentado la evolución de esta superestrella, desde su victoria en el Tour del Porvenir en 2018 hasta sus éxitos en la Lieja-Bastoña-Lieja, la Lombardía y el Tour de Flandes, y su histórica temporada 2024, en la que ganó la 'triple corona' del ciclismo: Giro, Tour y Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta. Entre sus victorias se incluyen cuatro Tours de Francia (2020, 2021, 2024 y 2025).

McGrath explora cómo este pequeño niño de la pequeña y montañosa Eslovenia se inició en este deporte, su talento emergente en la adolescencia y el papel que desempeñaron sus entrenadores y la directiva del UAE Team Emirates-XRG. También relata la historia de primera mano de sus allegados, compañeros de equipo de confianza y sus rivales más acérrimos.

Andy McGrath es periodista y ex editor de la revista Rouleur. Tras trabajar en Cycling Weekly y Cycle Sport, ha escrito también sobre ciclismo para The Guardian y el Financial Times. Es coautor de 'The Official Treasure of the Tour de France', autor de 'Dios ha muerto' y de 'Tom Simpson: Bird on the Wire', y ganador del premio William Hill al Libro Deportivo del Año en 2017.