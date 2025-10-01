Antiviolencia propone sanciones a 38 ciudadanos por los altercados en las cuatro últimas etapas de La Vuelta

Vallas tiradas tras las cargas policiales a varias personas que protestan a favor de Palestina en la calle Atocha durante el paso de La Vuelta 2025 - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte acordó este miércoles proponer sanciones a 38 ciudadanos por incidentes acaecidos durante las manifestaciones en las últimas cuatro etapas de la pasada Vuelta Ciclista a España que discurrieron en las comunidades de Castilla y León y de Madrid.

Según indicó el Ministerio del Interior en nota de prensa, las propuestas emitidas por la Oficina Nacional de Deportes (OND) de la Policía Nacional contemplan multas de 1.500 a 5.000 euros por episodios registrados en estas cuatro últimas etapas de la competición ciclista, cuyo final en la capital fue suspendido.

Los expedientes corresponden a infracciones calificadas como leves o graves y se tramitan a través de la Ley contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, y se añaden, además, prohibiciones de acceso a recintos deportivos por un periodo de hasta un año.

Por otra parte, la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte convino proponer para multa a dos asistentes a la 180ª Edición de las carreras de caballos de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

Según los expedientes, uno de los ciudadanos se enfrentó a la seguridad cuando pretendía acceder a la zona de 'boxes' con un menor de edad y se solicita una multa de 5.000 euros y la prohibición de acceso a los recintos deportivos por un periodo de doce meses, mientras que el otro implicado, se encaró a los agentes presentando rasgos de embriaguez y se le propone una sanción de 3.001 euros y la prohibición de acceso a los recintos deportivos por un periodo de seis meses.