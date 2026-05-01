Aural lleva su lucha contra el estigma de la pérdida auditiva hasta la meta de la Titan Desert Morocco 2026

Componentes del equipo de Aural Centros Auditivos en la Skoda Titan Desert Morocco 2026. - NEKO COM

MADRID, 1 May. (EUROPA PRESS) -

Aural Centros Auditivos ha completado con éxito la Skoda Titan Desert 2026, disputada del 26 de abril al 1 de mayo en Marruecos, reforzando su compromiso de visibilizar la pérdida auditiva, concienciar "sobre que ésta no debe ser un estigma social que limite" a nadie y habiendo atendido a más de 200 personas con su camión solidario.

Liderado por Luis Pasamontes, exciclista del Movistar Team, y Juan Ignacio Martínez, CEO de la propia empresa, el equipo de Aural contó con 37 deportistas. Bajo el lema 'Que la pérdida auditiva no te limite', en esta nueva edición tuvieron más protagonismo las historias de superación de sus corredores con este tipo de circunstancia desfavorable.

Tal fue el caso de Adrià Alonso, que padece hipoacusia bilateral; de Juan Manuel González Valente, atleta sordo olímpico; de Jon Altube, que es padre de una niña con pérdida auditiva; y de Roc Pagès, benjamín del grupo con pérdida auditiva de nacimiento, debutante en el equipo y en la Titan junto con Asensio Romero, paciente de Aural por sufrir acúfenos.

"Todos ellos representan de forma tangible el lema que abandera la marca y lanzan un mensaje claro a quienes empiezan a notar problemas de audición: no esperar, tratarse a tiempo y no dejar que la pérdida auditiva condicione su vida", subrayó Aural este viernes en una nota.

"Durante seis etapas en las que han recorrido cerca de 600 kilómetros y han superado más de 6.000 metros de desnivel positivo en el desierto marroquí, los 'titanes' del Aural han puesto a prueba su resistencia física y mental para superar las pistas pedregosas y blandas, la montaña de la cordillera del Atlas, las dunas del Erg Znigue y zonas de navegación en caminos sin balizar", describió el mismo comunicado.

"Más allá del resultado deportivo, la participación de Aural en la Titan ha estado centrada en la lucha contra el estigma asociado a la pérdida auditiva y en la normalización del uso de audífonos, utilizando la prueba como un altavoz para animar a la población a revisar su audición y a pedir ayuda profesional cuando la necesite", dijo la nota.

"De forma paralela", según añadió el texto, Aural impulsó "por tercer año consecutivo" su iniciativa solidaria 'Volver a Oír para Volver a Vivir', integrada en el programa Titan Life de RPM Sports, con un camión acompañando a la caravana de la carrera y que "ha ofrecido atención auditiva en las poblaciones por las que atravesaba el recorrido".

"El equipo sanitario, integrado por las audioprotesistas Sara Varela y Alfonso Alonso y la médico otorrinolaringóloga del prestigioso Instituto IOGI Francisca Mallmann, ha ofrecido servicios de detección y tratamiento de problemas auditivos a más de 200 personas con problemas de audición y ha implantado y adaptado un centenar de audífonos a población local con escasos recursos, con el objetivo de mejorar sus vidas a través de la audición", señaló Aural en su texto de prensa.

En el camión solidario se hicieron "revisiones auditivas, limpiezas de oído, tratamientos básicos y adaptaciones de audífonos, contribuyendo de forma directa a mejorar la autonomía, la comunicación y la calidad de vida de las personas atendidas", acorde a la misma nota.

"HEMOS QUERIDO IR MÁS ALLÁ DEL RETO DEPORTIVO"

"Hemos querido ir más allá del reto deportivo y llevar la atención auditiva allí donde más falta hace. En esta Titan Desert hemos atendido a más de 200 personas y hemos implantado un centenar de audífonos más, lo que se traduce en más de 100 historias de vida que cambian de manera tangible. Detrás de cada revisión y de cada adaptación hay una persona que vuelve a escuchar a su familia, a su entorno y en definitiva vuelve a participar plenamente en la vida", declaró Juan Ignacio Martínez.

Para el CEO de Aural, completar otra edición de la Titan Desert con cerca de 40 ciclistas es un "motivo de orgullo", pero lo que realmente da sentido a este proyecto es, según él, "poder demostrar, sobre el terreno, que la pérdida auditiva no tiene por qué limitar a nadie".

"El deporte, y un reto como la Titan Desert, es un altavoz extraordinario para derribar estigmas y para animar a todas aquellas personas que dudan o sienten reparo a dar el paso de hacerse una revisión y probar soluciones audiológicas", apostilló Martínez.

La participación de Aural en la Titan Desert marroquí empezó en 2024 y culminar la carrera de este 2026 "consolida un modelo de participación que combina rendimiento deportivo, impacto social y sensibilización en torno a la salud auditiva, y reafirma su propósito de mejorar la vida de las personas a través de la audición", según concluyó la nota de prensa.