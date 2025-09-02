Ayuso asegura que el UAE es "una dictadura" y quiere "dañar" su imagen

BARCELONA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Juan Ayuso ha asegurado que su actual equipo el UAE Team Emirates-XRG quiere volver a intentar "dañar su imagen" tras anunciar este lunes en un comunicado la rescisión de su contrato, un anuncio que conoció media hora antes de su publicación y que no esperaba el catalán, ya que habían acordado darlo a conocer una vez finalizase la Vuelta Ciclista a España.

"El comunicado habíamos acordado que se iba a hacer público cuando terminara La Vuelta para no afectar nada de lo deportivo ni al ambiente ni a ningún compañero. Que saliera ayer es una pregunta que creo que tenéis que hacer a ellos, tan repentino y sin previo aviso, yo evidentemente tengo claro por qué lo han hecho, para volver a intentar dañar mi imagen", ha declarado el ciclista español a los medios de comunicación antes del inicio de la décima etapa.

Ayuso ha sido muy duro con el UAE, asegurado que es "una dictadura" y que no han dejado de faltarle el respeto. "Me hubiera gustado terminar también bien con el equipo, porque es un poco durante toda la negociación, antes de La Vuelta lo que intentamos, salir bien, pero bueno, a veces parece que no se puede, cuando es, bueno, más bien una dictadura y una cosa unilateral de poder sobre ti", explicó.

"Cuando son una falta de respeto tras otra por parte de la dirección del equipo, también se vuelve difícil hacer una unión y querer integrarse. Entonces yo por respeto más a mis compañeros y lo bien que he estado con ellos estos años, me gustaría terminar de la mejor manera esta la Vuelta a España", manifestó.

Además, ha revelado que el UAE aprovechó las palabras de Joao Almeida, en las que se quejó en la última etapa de falta de apoyo por parte del equipo, para anunciar la rescisión de su contrato. "Evidentemente ayer aprovecharon también unas palabras desafortunadas de Almeida, a las cuales yo con Joao he hablado, me ha pedido disculpas porque está de acuerdo un poco en lo que pasó, yo quiero ayudar, ayer no estaba bien, él lo ha entendido", destacó.

"La relación con mis compañeros, incluido Almeida por mucho que se habla, es buena y se merece todo el apoyo que le pueda dar, también todo el trabajo de todos los otros seis integrantes, quitando a Almeida, se merece que yo también aporte lo que pueda aportar, y es un poco lo que voy a intentar", dijo.

Por último, ha asegurado estar "muy contento" tras el anuncio de su marcha y que el año que viene será un año "muy bonito" en su próximo equipo. "Estoy muy contento de que ya por lo menos también lo sepáis vosotros, el año que viene va a ser un año muy bonito, un nuevo comienzo y bueno, estoy contento", concluyó.