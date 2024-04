Betalú busca su histórico quinto triunfo en la Titan Desert: "Llego con buen ritmo"

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El corredor español Josep Betalú, del equipo KH-7, buscará convertirse en el único en ganar cinco veces la Skoda Titan Desert en Marruecos, cuya próxima edición se disputa del 28 de abril al 3 de mayo, y afirmó que llega "con buen ritmo" y "muy mentalizado" para superar las 4 victorias de Roberto Heras.

Con el dorsal número uno debido a que el vigente ganador, Roberto Bou, no participará en 2024, Josep Betalú es el único participante en la historia de la Titan Desert que ha conseguido la victoria en cuatro ediciones consecutivas, ya que Roberto Heras y Anna Ramírez lograron esa marca pero no de forma consecutiva.

En 2023, finalizó en segundo lugar tras Roberto Bou, pero el tulorense no tomará parte de la carrera en esta edición. "Salir con el número uno siempre es una responsabilidad, pero al mismo tiempo me gusta tener esa presión. Creo que, cuanta más presión tengo, mejor es el resultado", indicó.

Para él, la Titan ha sido "un antes y un después" en su carrera. "Me enamoré desde el primer día que la corrí. Y la intención era repetir hasta que pudiese ganarla. En 2016 lo conseguí. Vinieron entonces tres ediciones consecutivas con victoria. Después se me ha ido escapando por problemas mecánicos, por caídas o porque simplemente los rivales eran mejores. Este año esperamos otra vez luchar por la general", señaló.

A su juicio, la Titan es una "experiencia de vida" y que marca la trayectoria de un deportista, independientemente de su nivel. Aseguró que el día que no crea que pueda luchar por la victoria no irá. "Hay rivales siempre muy buenos. Muchos a tener en cuenta. Pero yo siempre me centro en mi preparación. Hasta pocos días antes no pienso en los rivales porque no merece perder fuerzas pensando quién van a venir y quién no", comentó.

Desde 2019 enrolado en el equipo KH-7, en esta edición cuenta como compañeros con el ciclista profesional Benjamí Padres, un escalador que lleva 7 temporadas compitiendo en Japón y que viene en plena forma tras ganar la etapa reina del Tour de Mersin, el exprofesional Antonio Ortiz, Oriol Colomé y Jordi Gandía.

"En KH-7 me han demostrado que desean la victoria igual que yo. Me dan la confianza de elegir mis compañeros y tengo este año el mejor equipo que he tenido. Compañeros que conozco muy, muy bien, como Benjamí Prades, que es como un hermano para mí. Es un corredor con mucha calidad que está la élite mundial en ciclismo de carretera. La gente no lo sabe, pero va muy rápido también con mountain bike", manifestó.

Acerca de su estado de forma, Betalú no tiene dudas. "Llego con buen ritmo, mucha fuerza y muy mentalizado para hacer una buena carrera. Las claves para ganar son muchas. Es importante ser muy frío y calculador, pero no puedes dejar pasar cualquier detalle. Yo he ganado una Titan poniéndome líder el primer día y también la he ganado poniéndome líder casi al final de la carrera. No sabes exactamente cuál es el momento clave, pero tienes que estar atento para aprovecharlo", concluyó.